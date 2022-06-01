القومى للمرأة يواصل قوافل طبية بالتعاون مع مؤسسة ”راعى مصر” بمحافظة المنيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 12:28 مساءً - في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أطلق المجلس القومى للمرأة اليوم الثلاثاء الموافق 31/5/2022 وبالتعاون مع مؤسسة "راعى مصر" قوافل طبية بعدد من القري بمحافظة (المنيا)، استهدفت عدد (224) من السيدات والرجال والأطفال بالمحافظة، وذلك على هامش أمسيات الأسرة المصرية التى ينفذها المجلس بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالمحافظات التي تشملها محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

يذكر أن القوافل الطبية تستهدف الكشف في جميع التخصصات مع توفير الأدوية مجانا للتخصصات الأربعة ( الرمد والنساء والاطفال والعظام )، بالإضافة إلى توفير نظارات طبية مدعمة للسيدات المستفيدات.