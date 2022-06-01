لجنة المحافظات بالقومي للمرأة تناقش خطة عملها في الفترة المقبلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 12:28 مساءً - عقدت لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة سهام جبريل عضوة المجلس و مقررة اللجنة وبمشاركة عضوات وأعضاء اللجنة وذلك بمقر المجلس .

حيث استعرضت الدكتورة سهام جبريل مجموعة من المقترحات التي يمكن مناقشتها في الحوار الوطني الذي دعى اليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه والتى أعلن المجلس القومي للمرأة عن مشاركته به.

كما تناول الاجتماع خطة عمل اللجنه خلال الفترة القادمة ، بمناقشة والتركيز علي العديد من الموضوعات التي تمس عمل اللجنة وتختص بالنهوض بالمرأة في مختلف محافظات الجمهورية .