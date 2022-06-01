وزير القوى العاملة يعلن عن 4322 فرصة عمل برواتب تصل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 12:28 مساءً - تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها نصف شهرية من توفير 4322 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 4 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 51 شركة ومصنع قطاع خاص في 12 محافظة لشغلها خلال شهر يونيو 2022.

أعلن ذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان، مشيراً إلي أن هذه الفرص تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg"النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 12 محافظة هي : القاهرة ، والقليوبية ، والشرقية ، والغربية ، ودمياط ، والدقهلية ، وأسيوط ، وأسوان ، والمنوفية ، والوادي الجديد ، والجيزة ، والبحيرة .

ولفت سعفان إلي أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 30 مهندس إتصالات ، و 23 فنى تكييف ، و20 مدير مطعم ، و 20 مساعد مدير مطعم ، و 1200 فرد أمن براتب يصل إلى 4 آلاف جنيه ، و 52 مشرف أمن ، و50 شيف ومساعد شيف وباص بوى وهوست وويتر وكاشير ، و 10 مراقب كاميرات ، و 10 حارس ، و36 فنى أبراج محمول ، و 15 فني ديزل ، و 20 موظف إستلام ، و 50 عامل بيع ، و 7 سائق ونش ، و 15 سائق مندوب، و 6 ميكانيكي، و 10 مندوب توزيع، و 6 عمال مخزن، و 6 مساعد امين مخازن ، و 20 فنى صيانة ، و 50 مندوب توصيل ، و 50 ويتر ، و 50 كول سنتر ، و 50 طباخ ، و 20 مشرف مطعم .

وتابع الوزير قائلا : إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة القليوبية تتمثل في فنى كهرباء ، و فني صيانة ، و حداد ، و عامل ماكينة خياطة ، و عامل رام ، و2 عامل تعبئة وتغليف ، و 2 فرد أمن ، و 50 عامل مخزن ، و 50 عامل إنتاج ، و 50 عضو فريق .

وفي المنوفية مطلوب 15 مندوب مبيعات ، و 6 محاسبين ، و 100 عامل سنجر، و 50 عامل أوفر، و 20 مراقب جودة، و 20 عامل مكواة ،و5 مقصدار ، و 10 مساعد شيف ، و 4 مراقب كاميرات ، و5 مشرف قسم ، و 5 فرد أمن ، و 10 بائعين .

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالغربية مجموعة من فرص العمل شملت : 3 مهندس كهرباء وتخطيط وطباعة، و 2 مدرسة رياض أطفال، و2 كيميائى ، ومهندس تصميمات ، و مراقبة جودة، و 19 عامل خياطة ، و25 عامل اورليه ، و 7 عامل تجهيز ، و 14 عامل تشغيل، و 5 عامل لف، و 12 فنى كهرباء، و 10 عمال اوفر، و 100 أخصائي خدمات مالية فردي وجماعي ، و 5 فرد أمن ، و 2 فنى صيانة ، و 4 ممرضة ، وعامل مصعد ، و 10 عامل أرضية ، و 5 عامل نظافة .

وفي الوادي الجديد وأسوان وأسيوط مطلوب: محاسب، و 40 فرد أمن، و 7 مدرسات، و 55 مسئول تمويل، و 75 عضو فريق، و31 عامل وعاملة، و3 سائق .

وفى الشرقية 617 فرصة على مجموعة وظائف برواتب تصل إلى 4 آلاف جنيه منها : 480 عامل إنتاج ، و 4 مهندس إنتاج وصيانة ، و 5 مراقب جودة ، و 3 فنى كنترول ، و 4 فني ميكانيكا ، و 10 فنى تجهيز ، و 15 فنى صباغة ، و 10 مساعد فني إنتاج ، و20 عامل تشغيل ، و20 عامل تجميع ، و 2 فنى طباعة ، و 6 أمين مخازن ، و 30 عامل تغليف وفرز ، و2 سائق كلارك .

كما تم توفير فرص عمل بدمياط والدقهلية تمثلت في : 7 أخصائي إئتمان ، و 12 منسق ومنسقة ميداني ، و 2 أخصائي تمويل ، و 5 أخصائي تنمية ، و 2 عامل إشراف داخلي ، و 5 فرد أمن .

وفي الجيزة والبحيرة مطلوب : 150 فنى إنتاج ، و 100 عامل تغليف وتعبئة ، و 2 شئون ادارية ، و 2 محاسب ، و 4 معاون تمريض ،و 300 مندوب مبيعات، و 100 مندوب إعلانات، و 20 مساعد قسم ، و 10 بائعين ، و10 فرد أمن ، و12 عامل عادي ، و 3 عامل لاستيفاء نسبة 5 % .