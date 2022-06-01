مدبولى يتابع موقف الأراضى المزمع طرحها لإقامة محطات لتحلية مياه البحر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 12:28 مساءً - عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مساء أمس، اجتماعاً مع اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لمتابعة موقف جاهزية الأراضي المزمع طرحها علي القطاع الخاص لإقامة محطات لتحلية مياه البحر.

فى بداية اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولى ضرورة بذل أقصى الجهود لتوفير الأراضى الجاهزة لإقامة محطات تحلية مياه البحر، بحيث تصل طاقتها الإجمالية إلى نحو 2 مليون م3/يوم، وذلك استعداداً لطرحها علي شركات القطاع الخاص، مشدداً علي أهمية جاهزية هذه الأراضى دون أى معوقات، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتي عام 2050، والتوسع نحو إقامة المزيد من محطات التحلية لإتاحة المياه النقية، خاصة في المناطق الساحلية والمحافظات المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وخليج السويس، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص كخطوة علي طريق زيادة مشاركته في الاقتصاد خلال السنوات القليلة القادمة.

من جانبه، استعرض اللواء ناصر فوزى الموقف التنفيذي للمرحلة الأولي من الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتي عام 2050، حيث تناول الضوابط والمحددات والمعايير الخاصة باختيار المواقع المقترحة لمشروعات التحلية، متناولاً ما تم تحديده من مواقع مقترحة علي مستوي محافظات الجمهورية لتنفيذ المشروعات، ومستعرضاً التوزيع الجغرافي لهذه المناطق في 6 محافظات.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، موقف الأراضي المطلوب تخصيصها لمشروعات الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر 2050.

وأشار اللواء عاصم شكر، خلال العرض إلى أنه تم تخطيط تنفيذ محطات مركزية لتحلية المياه ذات طاقات كبيرة؛ وذلك لترشيد استخدام الأرض وزيادة طاقة محطات التحلية بغرض الحصول على أقل أسعار.

وأضاف أنه يتم اختيار الأرض مباشرة على البحر، لسهولة الحصول على المياه ولتقليل التكلفة الاقتصادية للمشروع، كما أنه روعي في هذه المشروعات البعد عن مصادر التلوث، والقرب من مصادر الطاقة، والقرب من خطوط نقل المياه ومحطات الرفع الرئيسية لسهولة نقل المياه المنتجة.

وأوضح أنه تم تحديد 19 مشروعا في 10 محافظات بإجمالي طاقة 3.345 مليون م3/يوم، وذلك خلال الخطة الخمسية الأولى 2020 – 2025، وستكون هذه المشروعات في محافظات: مطروح، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، والدقهلية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والإسكندرية.