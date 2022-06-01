راتب يصل لـ4 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن 4322 وظيفة خالية (رابط التقديم)

جدة - نرمين السيد - وأشار وزير القوى العاملة محمد سعفان، إلى أن هذه الفرص تأتى تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الإلكترونى www.manpower.gov.eg"النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبى العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة فى 12 محافظة هى: القاهرة، والقليوبية، والشرقية، والغربية، ودمياط، والدقهلية، وأسيوط، وأسوان، والمنوفية، والوادى الجديد، والجيزة، والبحيرة.

ولفت سعفان إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل فى 30 مهندس إتصالات، و23 فنى تكييف، و20 مدير مطعم، و20 مساعد مدير مطعم، و1200 فرد أمن براتب يصل إلى 4 آلاف جنيه، و52 مشرف أمن، و50 شيف ومساعد شيف وباص بوى وهوست وويتر وكاشير، و10 مراقب كاميرات، و10 حراس، و36 فنى أبراج محمول، و15 فنى ديزل، و20 موظف استلام، و50 عامل بيع، و7 سائق ونش، و15 سائق مندوب، و6 ميكانيكى، و10 مندوبين توزيع، و6 عمال مخزن، و6 مساعدين أمين مخازن، و20 فنى صيانة، و50 مندوب توصيل، و50 ويتر، و50 كول سنتر، و50 طباخ، و20 مشرف مطعم.

وتابع الوزير قائلا: إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة القليوبية تتمثل فى فنى كهرباء، وفنى صيانة، وحداد، وعامل ماكينة خياطة، وعامل رام، وعاملين تعبئة وتغليف، وفردين أمن، و50 عامل مخزن، و50 عامل إنتاج، و50 عضو فريق.

وفى المنوفية مطلوب 15 مندوب مبيعات، و6 محاسبين، و100 عامل سنجر، و50 عامل أوفر، و20 مراقب جودة، و20 عامل مكواة،و5 مقصدار، و10 مساعد شيف، و4 مراقب كاميرات، و5 مشرف قسم، و5 فرد أمن، و10 بائعين.

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالغربية مجموعة من فرص العمل شملت: 3 مهندسين كهرباء وتخطيط وطباعة، ومعلمتين رياض أطفال، وكيميائيين اثنين، ومهندس تصميمات، ومراقبة جودة، و19 عامل خياطة، و25 عامل اورليه، و7 عمال تجهيز، و14 عامل تشغيل، و5 عمال لف، و12 فنى كهرباء، و10 عمال اوفر، و100 أخصائى خدمات مالية فردى وجماعى، و5 أفراد أمن، و2 فنى صيانة، و4 ممرضة، وعامل مصعد، و10 عمال أرضية، و5 عامل نظافة.

وفى الوادى الجديد وأسوان وأسيوط مطلوب: محاسب، و40 فرد أمن، و7 مدرسات، و55 مسؤول تمويل، و75 عضو فريق، و31 عامل وعاملة، و3 سائق.

وفى الشرقية 617 فرصة على مجموعة وظائف برواتب تصل إلى 4 آلاف جنيه منها: 480 عامل إنتاج، و4 مهندس إنتاج وصيانة، و5 مراقب جودة، و3 فنى كنترول، و4 فنى ميكانيكا، و10 فنى تجهيز، و15 فنى صباغة، و10 مساعدين فنيين إنتاج، و20 عامل تشغيل، و20 عامل تجميع، و2 فنى طباعة، و6 أمين مخازن، و30 عامل تغليف وفرز، و2 سائق كلارك.

كما تم توفير فرص عمل بدمياط والدقهلية تمثلت فى: 7 أخصائيين ائتمان، و12 منسقا ومنسقة ميدانيا، وأخصائين تمويل، و5 أخصائيين تنمية، و2 عامل إشراف داخلى، و5 أفراد أمن.

وفى الجيزة والبحيرة مطلوب: 150 فنى إنتاج، و100 عامل تغليف وتعبئة، و2 شئون ادارية، ومحاسبين اثنين، و4 معاون تمريض،و 300 مندوب مبيعات، و100 مندوب إعلانات، و20 مساعد قسم، و10 بائعين، و10 أفراد أمن، و12 عاملا عاديا، و3 عمال لاستيفاء نسبة 5 %.