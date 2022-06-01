محافظ الفيوم يبحث آليات تدريب الأطقم الطبية وتحسين مؤشرات تنظيم الأسرة

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى، مع وفد وزارة الصحة والسكان، آليات تدريب الأطقم الطبية العاملة بالمستشفيات والوحدات الصحية بالفيوم، بجانب بحث أفضل السبل لتحسين مؤشرات تنظيم الأسرة، والتوعية المجتمعية للحد من الزيادة السكانية وتنمية الأسرة المصرية.





وأضاف المحافظ، فى تصريح اليوم الأربعاء، أنه استعرض آليات العمل خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق بين المحافظة ووزارة الصحة، لتوفير برامج تدريبية للأطقم الطبية ومختلف العاملين بالقطاع الصحى بالمحافظة، بجانب حملات التوعية بوسائل تنظيم الأسرة، فى إطار المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية، وتوفير وسائل تنظيم الحمل بالمجان، إضافة لمناقشة مختلف احتياجات القطاع الصحى بالفيوم، وآليات الارتقاء بالخدمات بعدد من التخصصات الطبية.

وأشار المحافظ إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تطبق بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق فى مرحلتها الأولى، تعمل على إنشاء عدد من المستشفيات المركزية، ومراكز طب الأسرة، بجانب تطوير ورفع كفاءة عدد من الوحدات الصحية، بما يسهم فى توفير الخدمات الطبية والعلاجية والرعاية الصحية للمواطنين بالقرب من أماكن إقامتهم.

ومن جهته، أكد مساعد وزير الصحة لشئون التدريب والتعليم الطبى المستمر الدكتور إيهاب كمال، بأن الوزارة تعمل جاهدة لتوفير البرامج التدريبية للفرق الطبية وجميع العاملين بالقطاع الصحى، بمختلف المستشفيات بشتى محافظات الجمهورية، من خلال تقييم الاحتياجات التدريبية الفعلية، بالإضافة إلى تفعيل خدمات الاستشارات الطبية عن بعد، ونقل خدماتها للمستشفيات المركزية، والعمل على إنشاء وحدة لجراحة الأطفال.

وبدوره، أوضح وكيل وزارة الصحة بالفيوم الدكتور حاتم جمال، بأن المديرية بصدد إطلاق حملة تنشيطية توعوية على مدار أسبوعين، بداية من يوم 5 يونيو القادم، تحت شعار "من حقك تنظمى" للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة ووسائل تحديد النسل، بنطاق الإدارات الصحية المختلفة بشتى المحافظة، بهدف تنمية الأسرة المصرية وتوفير وسائل تنظيم الحمل بالمجان.