وزيرة الطاقة البلجيكية: مصر تمتلك إمكانيات كبيرة فى البنية التحتية

جدة - نرمين السيد - تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال الطاقة، والتحول الأخضر، وذلك فى إطار التعاون القائم بين البلدين فى هذا المجال.

وأكد السفير عبد العاطى، وفقا لبيان صحفى، ضرورة متابعة نتائج لقاءات رئيس الجمهورية مع رؤساء مجالس إدارة كبرى الشركات البلجيكية العاملة فى مجال الطاقة، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى بروكسل فى فبراير الماضى، والتى ركزت على تعزيز التعاون مع بلجيكا فى مجال الطاقة التقليدية، والمتجددة، والنظيفة، بما فى ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر، فضلاً عن التعاون فى مجال تطوير الموانئ وحماية الشواطئ المصرية.

وأكدت الوزيرة البلجيكية تطلع بلادها لتعزيز التعاون مع مصر فى ظل الإمكانيات الكبيرة التى تمتلكها من بنية تحتية، وموارد طبيعية، فضلاً عن الموقع الجغرافى المتميز القريب من أوروبا، وكنافذة للقارة الإفريقية، مشيرة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من فرص التعاون المتاحة وخاصة فى مجال الهيدروجين الأخضر، لاسيما فى ضوء استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 فى نوفمبر المقبل.

هذا، واستعرض السفير عبد العاطى الإمكانيات المصرية فى مجال الطاقة بمختلف مصادرها التقليدية والمتجددة، والنظيفة، وخاصة ما تمتلكه مصر من إمكانيات كبيرة للتعاون فى مجال الغاز الطبيعى، لاسيما الغاز المسال، فضلاً عن الفرص الكبيرة فى مجال التحول الأخضر، وخاصة فى مجال الهيدروجين الأخضر، وهى الأمور التى تؤهل لمصر لأن تكون مركزاً رئيسياً لتداول وتوزيع وانتاج الطاقة بمختلف مصادرها.

كما تطرق الاجتماع إلى كيفية تعزيز التعاون مع الجانب البلجيكى من أجل دعم مصر فى رئاستها لقمة المناخ المُقبلة، وبما يساهم فى نجاح هذه القمة من أجل دعم كافة الدول فى مواجهة التحديات الخطيرة لظاهرة تغير المناخ، وتوفير التمويل اللازم لمساعدة الدول النامية فى خفض الانبعاثات واتخاذ إجراءات التكيف.