إطلاق قوافل علاجية مجانية فى أسيوط ضمن «حياة كريمة» (المدة والأماكن)

جدة - نرمين السيد - أعلن عصام سعد محافظ أسيوط، عن بدء تنفيذ خطة القوافل الطبية العلاجية الشاملة لشهر يونيو 2022 بدءا من اليوم الأربعاء وحتى الخميس 23 يونيو بعدد من القرى بـ 5 مراكز على مستوى المحافظة ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا.





وأوضح سعد أن القوافل الطبية علاجية بدأت اليوم وتستمر 23 يوما بعدد من القرى ويتم تنفيذها بواقع يومين بكل قرية إذ تنفذ يومى الأربعاء والخميس 1 و2 يونيو بقرية الطوابية بمركز الفتح تنتقل بعدها لقرية ريفا بمركز أسيوط يومى السبت والأحد 4 و5 يونيو، ثم يومى الثلاثاء والأربعاء يومى 7 و8 يونيو بقرية العطيات بأبنوب ويومى السبت والأحد 11 و12 يونيو بقرية رميح بمركز منفلوط، ويومى الثلاثاء والأربعاء 14 و15 يونيو بقرية نزة قرار بمنفلوط بعدها تتوجه يومى السبت، والأحد 18 و19 يونيو لقرية بصره بمركز الفتح، ويومى الإثنين والثلاثاء يومى 20 و21 يونيو بقرية الهمامية بمركز البدارى، وتنهى القوافل أعمالها يومى الأربعاء والخميس يومى 22 و23 يونيو بقرية الكوم الأحمر بمركز البدارى. وأوضح محافظ أسيوط أن هذه القوافل تنفذها وزارة الصحة متمثلة فى مديرية الصحة والسكان بالمحافظة فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالقرى والنجوع بالمجان، مشيرا إلى الاهتمام الذى توليه الدولة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا. ولفت إلى أن هذه القوافل تضم تخصصات مختلفة للكشف على الأهالى للتأكد من سلامتهم وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل مادى وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات المركزية والعامة والجامعية، مؤكدًا توفير كل سبل الدعم لهذه القوافل للقيام بعملها على أكمل وجه موجها رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بمتابعة سير عمل القوافل وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة.

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