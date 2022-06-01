مدبولى يتابع موقف الأراضى لإقامة محطات لتحلية مياه البحر

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء مساء أمس الثلاثاء، اجتماعا مع اللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لمتابعة موقف جاهزية الأراضى المزمع طرحها على القطاع الخاص لإقامة محطات لتحلية مياه البحر.





ووفقا لبيان رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولى خلال اللقاء ضرورة بذل أقصى الجهود لتوفير الأراضى الجاهزة لإقامة محطات تحلية مياه البحر، بحيث تصل طاقتها الإجمالية إلى نحو 2 مليون م3/يوم، وذلك استعدادا لطرحها على شركات القطاع الخاص، مشددا على أهمية جاهزية هذه الأراضى دون أى معوقات، وذلك فى إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، والتوسع نحو إقامة المزيد من محطات التحلية لإتاحة المياه النقية، خاصة فى المناطق الساحلية والمحافظات المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وخليج السويس، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص كخطوة على طريق زيادة مشاركته فى الاقتصاد خلال السنوات القليلة القادمة.

من جانبه، استعرض اللواء ناصر فوزى الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، إذ تناول الضوابط والمحددات والمعايير الخاصة باختيار المواقع المقترحة لمشروعات التحلية، متناولا ما تم تحديده من مواقع مقترحة على مستوى محافظات الجمهورية لتنفيذ المشروعات، ومستعرضا التوزيع الجغرافى لهذه المناطق فى 6 محافظات.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، موقف الأراضى المطلوب تخصيصها لمشروعات الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر 2050.

وأشار اللواء عاصم شكر خلال العرض إلى أنه تم تخطيط تنفيذ محطات مركزية لتحلية المياه ذات طاقات كبيرة؛ وذلك لترشيد استخدام الأرض وزيادة طاقة محطات التحلية بغرض الحصول على أقل أسعار.

وأضاف أنه يتم اختيار الأرض مباشرة على البحر لسهولة الحصول على المياه ولتقليل التكلفة الاقتصادية للمشروع، كما أنه روعى فى هذه المشروعات البعد عن مصادر التلوث، والقرب من مصادر الطاقة، والقرب من خطوط نقل المياه ومحطات الرفع الرئيسية لسهولة نقل المياه المنتجة.

وأوضح أنه تم تحديد 19 مشروعا فى 10 محافظات بإجمالى طاقة 3.345 مليون م3/يوم، وذلك خلال الخطة الخمسية الأولى 2020 – 2025، وستكون هذه المشروعات فى محافظات: مطروح، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، والدقهلية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والإسكندرية.