البيئة تعلن موعد تسليم جوائز الفائزين فى مسابقة «صحتنا من صحة كوكبنا»

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة البيئة موعد تسليم جوائز الفائزين المشاركين بمسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" للمراحل الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، يوم الخميس الموافق 9 يونيو 2022 بمحمية وادى دجلة، على هامش احتفالية الوزارة بيوم البيئة العالمى.





وتسلم وزارة البيئة الفائزين من المراحل الثانية والثالثة فى تمام الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة الثالثة عصرا على أن يتم تسليم المراحل الرابعة والخامسة من الساعة الثالثة عصرا وحتى الساعة الخامسة، بعد تقديمهم صورة من الرقم القومى أو شهادة الميلاد لمن هم دون 16 سنة.

كما تسلم الوزارة الفائزين من المحافظات الحدودية والصعيد فى المراحل الثانية والثالثة والرابعة والخامسة على هامش الاحتفال بيوم البيئة العالمى على النحو التالى:-

- الفائزين من محافظة الوادى الجديد، يوم الأحد الموافق 5 يونيو 2022 بفرع جهاز شئون البيئة بمدينة الخارجة.

- الفائزين من محافظتى شمال سيناء وجنوب سيناء يوم الأربعاء الموافق 15 يونيو 2022 بفرع جهاز شئون البيئة بمدينة السويس.

- الفائزين من محافظة مطروح يوم الخميس الموافق16 يونيو 2022 بمقر محمية العميد.

- الفائزين من (المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، أسوان) وذلك يوم الجمعة الموافق 24 يونيو 2022 بمحمية الوادى الأسيوطى بمحافظة اسيوط.

وفى حالة التغيب عن موعد استلام الدراجة يعتبر هذا تنازلا عن الدراجة ولا يمكن المطالبة بها.

وتأتى المسابقة فى إطار استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية، والحث على استخدام وسائل النقل المستدام وتخفيف انبعاثات الكربون، حيث تتمثل جوائز المسابقة فى دراجات هوائية يتم توزيعها على الفائزين.

وجاء ذلك فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة وشركة سانوفى مصر المتخصصة فى مجال صناعة الأدوية، بهدف المساهمة فى البرامج والمبادرات التوعوية التى أطلقتها وزارة البيئة والمشاركة فى المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" والتى تهدف إلى رفع الوعى البيئى لدى كل فئات المجتمع وتنفيذ أنشطة توعوية لحماية البيئة والحفاظ عليها، وتستمر حتى شهر نوفمبر 2022؛ بهدف رفع الوعى البيئى لكل فئات المجتمع.