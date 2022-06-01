مدبولى يؤكد أهمية منظومة النافذة الواحدة بالموانئ الجمركية ونظام ACI

جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، وعصام النجار، رئيس هيئة الصادرات والواردات، ورضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحرى، وعدد من المسئولين.

وفى بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أهمية التطبيق الكامل لمنظومة "نافذة"، ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، بالنظر إلى دورهما فى حوكمة الإجراءات وبالتالى تبسيطها، بما يسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، والتيسير على مجتمع الأعمال، مشددا على أهمية الارتقاء بمستوى الأداء بمنظومة "النافذة الواحدة" بالمراكز اللوجيستية، بما يضمن تكامل مشروعات التحول الرقمى التى تتبناها الدولة للتحول إلى مجتمع رقمى يواكب العصر.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عملية تطوير المنظومة الجمركية ونظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، متناولا موقف منظومة النافذة الواحدة بالموانئ الجمركية، ومشيرا إلى أن الهدف الرئيسى من المنظومة خلال عام 2019، تمثل فى ميكنة التطبيقات الجمركية وربط جهات العرض الرقابية لتخفيض زمن الإفراج الجمركى، مضيفا أن الرؤية لعام 2022 تطورت، حيث أصبحنا نستهدف تخفيض زمن الإفراج "الكلى"، وحوكمة العملية الاستيرادية لمنع دخول السلع الرديئة، ورفع معايير جودة السلع بالأسواق، فضلا عن التحقق من توافر المعايير والمواصفات بالسلع المستوردة.

وأضاف معيط أن خدمات المنظومة التى مازالت تحت التطوير والتى تضمنت تتبع الشحنات، وإرسال رسالة بعلم العميل بموعد الكشف، وميكنة التظلمات، وربط التوكيلات الملاحية، وغيرها، كما تطرق إلى المبادرات المزمع الانتهاء منها قريبا الخاصة بالتبعية الإدارية، والمستندات الممسوحة إلكترونيا، والتصديق، ومراحل الإجراءات، ودمج الجهات، والعميل المميز، والكشف.

وسلط وزير المالية الضوء على متوسط زمن الأداء قبل منظومة (نافذة) وبعدها، ونظام التسجيل المسبق للشحنات، بالموانئ البحرية، من بداية فتح الشهادة الجمركية وحتى اعتمادها بما فى ذلك زمن المطابقة لكل جهات العرض الرقابية، كما تطرق أيضا إلى موقف الربط والتشغيل بالمناطق الحرة، والموانئ الجافة، والمستودعات التابعة للمناطق الحرة العامة والخاصة.

وفى سياق متصل، استعرض معيط موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية ومطار القاهرة الجوى والإجراءات التى تم اتخاذها سواء على الجانب التنسيقى مع الجهات المعنية، أو الجانب التوعوى بنظام التسجيل المسبق للشحنات، والتى تضمنت الاجتماعات التوعوية مع أطياف المجتمع التجارى كافة، وعقد اجتماعات تعريفية مع أطراف المنظومة، وحملات التوعية على وسائل التواصل الاجتماعى وموقع نافذة، وعلى الوسائط المسموعة والمقروءة، فضلا عن زيادة قدرة مركز خدمة العملاء الخاص بالجمارك، من حيث أعداد الموظفين والتدريب وساعات العمل، والانتهاء من إعداد الأسئلة والإجابات الأكثر ترددا ورفعها على موقع (نافذة).

فى سياق متصل، استعرض الاجتماع موقف إنشاء 7 معامل مركزية، والتى ستكون جاهزة بحلول الأول من يوليو القادم، حيث ستسهم هذه المعامل فى تسريع إجراءات الفحص والإفراج، وتفادى نقل العينات للفحص خارج الموانئ.