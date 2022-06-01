بنسبة نجاح 86.3%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2022 فى الدقهلية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المحافظة أنه يمكن للطالب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2022 من هنا بعد إدخال الاسم ورقم الجلوس.
وكان الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قد اعتمد اليوم الأربعاء، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية إتمام مرحلة التعليم الأساسى للعام الدراسى 2022/2021، بنسبة نجاح 86.3%.
وأوضح المهندس على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا للامتحان هذا العام بلغ 119242 طالبًا وطالبة بالإعدادية العامة، نجح منهم 102865 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 86.3%.
وأضاف وكيل الوزارة، أن عدد من تقدموا للامتحان بالإعدادية المهنية 3081 طالبًا وطالبة، نجح منهم 2430 طالبًا وطالبة بنسبة 80%.
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