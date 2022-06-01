جدة - نرمين السيد - وتفقد محافظ المنوفية صباح اليوم الأربعاء الدفعة الأخيرة من المعدات وهى "2 لودر سعة 4 أمتار بتكلفة بلغت 10 ملايين جنيه أمام مقر الديوان العام.
وأوضح أبو ليمون أن المحافظة قد انتهت من وصول كل المعدات الجديدة والتى تضمنت (9 قلاب حمولة 10 أطنان، 3 سيارات شفط ورش مياه، وسيارتين مكنسيتين، قلاب حمولة 30 طنا، حفار، سيارة كسح مياه، لودر زاحف، قلابين حمولة 20 طنا، 3 لوادر سعة 4 أمتار، 3 لوادر سعة مترين، 3 لوادر سعة متر واحد)
وشدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على تلك المعدات والإهتمام بها وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لضمان الحفاظ عليها وتأدية المهام المطلوب تنفيذها بالشكل المناسب.
وأكد محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهدا في تقديم كل أوجه الدعم لقطاع تحسين البيئة لتطوير وتحسين مستوى خدمات النظافة بكل الشوارع والميادين العامة بأرجاء المحافظة لإضفاء مظهرا حضاريا وجماليا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بتكلفة 50 مليون جنيه.. توريد 29 معدة جديدة لمنظومة المخلفات بالمنوفية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.