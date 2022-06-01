بتكلفة 50 مليون جنيه.. توريد 29 معدة جديدة لمنظومة المخلفات بالمنوفية

جدة - نرمين السيد - وتفقد محافظ المنوفية صباح اليوم الأربعاء الدفعة الأخيرة من المعدات وهى "2 لودر سعة 4 أمتار بتكلفة بلغت 10 ملايين جنيه أمام مقر الديوان العام.

وأوضح أبو ليمون أن المحافظة قد انتهت من وصول كل المعدات الجديدة والتى تضمنت (9 قلاب حمولة 10 أطنان، 3 سيارات شفط ورش مياه، وسيارتين مكنسيتين، قلاب حمولة 30 طنا، حفار، سيارة كسح مياه، لودر زاحف، قلابين حمولة 20 طنا، 3 لوادر سعة 4 أمتار، 3 لوادر سعة مترين، 3 لوادر سعة متر واحد)

وشدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على تلك المعدات والإهتمام بها وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لضمان الحفاظ عليها وتأدية المهام المطلوب تنفيذها بالشكل المناسب.

وأكد محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهدا في تقديم كل أوجه الدعم لقطاع تحسين البيئة لتطوير وتحسين مستوى خدمات النظافة بكل الشوارع والميادين العامة بأرجاء المحافظة لإضفاء مظهرا حضاريا وجماليا.