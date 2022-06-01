انت الان تتابع تفاصيل خبر رسميا.. جاريث بيل يعلن الرحيل عن ريال مدريد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 11:51 صباحاً - محمد السيد - /701266/رسميا-جاريث-بيل-يعلن-الرحيل-عن-ريال-مدريد

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب جاريث بيل عبر بيان رسمي عن ريال مدريد :"أكتب هذه الرسالة لأقول شكراً لجميع زملائي في الفريق ، في الماضي والحاضر ، ومديري ، وطاقم العمل في الغرفة الخلفية والجماهير التي دعمتني. وصلت إلى هنا منذ ٩ سنوات عندما كنت شابًا أراد أن يحقق حلمي باللعب مع ريال مدريد".

وتابع:" أن أرتدي الطقم الأبيض الناصع ، وأن أرتدي الشعار على صدري ، وأن ألعب في سانتياغو برنابيو ، وأن أفوز بالألقاب وأن أكون جزءًا مما اشتهرت به ، للفوز بدوري الأبطال.

ووأصل:" يمكنني الآن أن أنظر إلى الوراء وأتأمل وأقول بصدق أن هذا أصبح الحلم حقيقة وأكثر من ذلك بكثير.

وأردف:" أن أكون جزءًا من تاريخ هذا النادي وأن نحقق ما حققناه عندما كنت لاعبًا في ريال مدريد ، كانت تجربة رائعة ولن أنساها أبدًا، كما أود أن أشكر الرئيس فلورنتينو بيريز وخوسيه أنجيل سانشيز ومجلس الإدارة لمنحي فرصة اللعب لهذا النادي.

وأختتم قائلاً:"تمكنا معًا من صنع بعض اللحظات التي ستعيش إلى الأبد في تاريخ هذا النادي وكرة القدم لقد كان شرفا شكرًا لك".

نتيجة مباراة ليفربول وريال مدريد

و توج فريق ريال مدريد بطلًا لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على فريق ليفربول بهدف مقابل لا شيئ ، في المباراة التي أقيمن بالعصامة الفرنسية باريس، وسط حضور جماهيري يقدر بـ 80 ألف مشجع.

وتقدم فينسيوس جينور لريال مدريد في الدقيقة 59، من عمر المبارة.

وانتهت أحداث المباراة الأول لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي ريال مدريد وليفربول، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس، وسط حضور 80 ألف متفرج تقريبًا.

وشهدت أول نصف ساعة سيطرة واضحة لفريق ليفربول، الذي أضاع 3 فرصة محققة للتسجيل عن طريق محمد صلاح وساديو ماني، الذي سدد الكرة في القائم الأيمن لحارس فريق ريال مدريد في الدقيقة 20، في أخطر فرص اللقاء على الإطلاق، قبل أن يعود فريق ريال مدريد إلى المباراة في نهاية الشوط الأول، حيث سجل كريم بنزيما هدفًا في الدقيقة 45، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني تألق كورتوا وتصدى لفرصة هدف محققة من محمد صلاح في الدقيقة 68 من عمر المباراة، إضافة إلى تصديه فيما بعد لمجموعة كبيرة من الفرصة المحققة لفريق ليفربول.