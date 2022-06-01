النائب محمود القط: الإعلام عصب الوعي والمسئول الأول عن تسويقه وترسيخه فى ذهن المجتمع..فيديو

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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 11:51 صباحاً - محمد السيد - /701265/النائب-محمود-القط-الإعلام-عصب-الوعي-والمسئول-الأول-عن-تسويقه-وترسيخه-فى-ذهن-المجتمعفيديو

هنأ النائب محمود القط، أمين سر لجنة السياحة والآثار والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جميع الإعلاميين فى مصر والعاملين فى الإعلام المرئي والمسموع والمقروء بـ عيدهم الـ 88، مؤكدا أهمية دورهم فى صناعة الوعي والمزاج العام للمجتمع من خلال البرامج المختلفة.

دوت الخليج

أمين سر إعلام الشيوخ: الإعلام عصب الوعي والمسئول الأول عن تسويقه وترسيخه فى ذهن المجتمع

وشدد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، خلال لقائه ببرنامج مباشر من مصر، المذاع على القناة الثانية المصرية، على ضرورة تضافر جهود المجتمع لزيادة الوعي وبنائه بالتعاون مع الإعلام والإعلاميين، مشيرا إلى أن الإعلام هو عصب الوعي، إضافة إلى أن الرئيس السيسي عندما يريد التنبيه على شئ معين، يوجه حديثة للإعلاميين، مما يعكس ثقة القيادة السياسية فى دور الإعلام، وأنه اذا سلط الضوء على قضية ما ينتبه لها المجتمع ككل.

وقال القط، أنه بالرغم من انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والكنولوجيا الحديثة، ولكن الإعلام يظل له دور مؤثر وفعال، خاصة وأن القنوات التلفزيونية أصبحت تمتلك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تستطيع من خلالها نقل أخبارها.

وضع استراتيجية للوعي

وأكد النائب محمود القط، أن النخب ومجلسي النواب والشيوخ، يمكنهما وضع استراتيجية للوعي، ولكن الإعلام بكل وسائله هو المسئول عن تسويقه واستمراره وترسيخه فى ذهن المجتمع، لافتا إلى أن العالم بدوله ومؤسساته أو الافراد كرجال الأعمال، حريصين على أن يكون لديهم وسيلة اعلامية يخاطب به المجتمع.