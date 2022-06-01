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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 11:51 صباحاً - محمد السيد - /701262/المصرية-للاتصالات-تكشف-آخر-موعد -للتقديم-في-وظائف-we

كشفت المصرية للاتصالات عن آخر موعد للتقديم في وظائف we الجديدة خاصة أن الكثير من الشباب يقبل على التقديم فيها، لذلك يوضح دوت الخليج تفاصيل وظائف المصرية للاتصالات الجديدة والشروط المطلوبة للالتحاق فيها ولينك التقديم على صفحة المصرية للاتصالات we الرسمية على موقع "فيسبوك".

وظائف المصرية للاتصالات تعلن شركة المصرية للاتصالات we عن حاجتها لفنيين وكذلك موظفين خدمة عملاء ولذلك لمن ينطبق عليهم شروط التقديم في وظائف we شروط WE للتقديم على وظائف خالية شهادة تعليم متوسط أو فوق متوسط .

معرفة بمبادئ الشبكات السلكية واللاسلكية .

إجادة التعامل مع الأجهزة اللوحية والهواتف .

موقف واضح من التجنيد بالنسبة للذكور .

لا يقل سن المتقدم عن 18 عامًا، ولا يزيد سنه عن 30 عامًا . التقديم لـ وظائف خالية للمصرية للاتصالات التقديم من خلال الدخول عبر الصفحة الرسمية لشركة المصرية للاتصالات، وآخر موعد للتقديم نهاية شهر يونيو الجاري. البيانات المطلوبة للتقديم في وظائف المصرية للاتصالات we الاسم، بطاقة الرقم القومي، تاريخ الميلاد، النوع، المحافظة، العنوان كما مكتوب في البطاقة، رقم الموبايل، السن، المؤهل، سنة التخرج، الموقف من التجنيد.

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