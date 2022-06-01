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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 11:51 صباحاً - محمد السيد - /701261/محافظ-كفر-الشيخ-يطمئن-على-حالة-مصابي-انهيار-عقار-بقرية-طاهر

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على حالة 5 مصابين عقب إنهيار منزلهم، فجر اليوم، بقرية طاهر، مركز كفرالشيخ، مما أدى لإصابتهم بعدة إصابات ووفاة سيدة.

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وصرح المتحدث الرسمي للمحافظة، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اطمأن على حالات المصابين، ووجه بتقديم كافة الرعاية الطبية لهم، وتم خروج جميع الحالات وجارى متابعة حالة الطفل، داعياً الله عز وجل ان يهبهم الشفاء العاجل.

اعانات عاجلة للحالات على وجه السرعة

كما وجه محافظ كفرالشيخ، السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بصرف اعانات عاجلة للحالات على وجه السرعة، مضيفاً انه تم تشكيل لجنة من الادارة الهندسية بالديوان العام للوقوف على سبب انهيار المبنى.

انهيار منزل سكني مكون من ثلاثه ادوار بقريه طاهر

وكانت غرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات مديرية الصحة بكفر الشيخ، تلقتا إشارة، بانهيار منزل سكني مكون من ثلاثه ادوار بقريه طاهر، ادى الى وفاة حنان محمد ابراهيم ٤٠ سنة طاهر، واصابة كلاً من تيسير ابراهيم عباده طاهر ٤٠ سنة باشتباه كسر بالزراع الايسر، وهدير عرفه محمد ٤ سنين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد عرفه محمد ٦ شهور طاهر باشتباه نزيف بالمخ، وخيريه ابراهيم عباده طاهر ٤٠ سنه باشتباه كسر بالساق اليمني وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد ابراهيم عبد الشفيع ٥٨ سنه باشتباه نزيف بالمخ، والحالات باستقبال المستشفي تحت العلاج والملاحظه.