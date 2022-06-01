رئيس الوفد لـ دوت الخليج: لابد من حد زمنى للحوار الوطنى ..ولجنة محايدة بأكاديمية الشباب تكون هى المسئولة

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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 11:51 صباحاً - محمد السيد - /701260/رئيس-الوفد-لـ-تحيا-مصر-لابد-من-حد-زمنى-للحوار-الوطنى-ولجنة-محايدة-بأكاديمية-الشباب-تكون-هى-المسئولة

قال الدكتور عبدالسند يمامة،رئيس حزب الوفد، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمبادرة الحوار تأتى من منطلق أنها «مفصل بين فترتين» الأولى وهى فترة عانت منها البلاد من قلق كبير وطوارئ وحالة من الفوضى، والثانية هي الانتقال من هذه المرحلة لحالة من الاستقرار، وانتهاء أوضاع المرحلة الأولى من طوارئ وفوضى ومواصلة التنمية والبناء، وحدوث أى حادثة من وقت لأخر تمثل ظاهرة طبيعية فى أى مجتمع مثل الفساد الذى يتواجد فى أى مجتمع وهو ما لا يعنى أن المجتمع المتواجد به صور الفساد هو مجتمع غير متعافى، ومن ثم المرحلة الثانية والجديدة والتى أطلق فيها الرئيس السيسى دعوته بالحوار وهو ما يطلق عليها البعض بأنها الجمهورية الجديدة، وأنا أرى أن المصطلح الأكثر إنضباطا لهذه المرحلة هو (الجمهورية الديمقراطية).

دوت الخليج

وأضاف يمامة: هذا المصطلح الذى ورد بالمادة الأولى من الدستور، لأنها تعنى أن هناك نظام سياسى وضع وأشار إليه وقننه الدستور، وهو النظام الجمهورى، وأن قوام هذا المجتمع وأساسه هى الديمقراطية، التى تقوم على الحرية السياسية والاقتصادية واحترام القانون وحقوق المواطنة وهذا هو الأساس، ومن هذا المنطلق نحن فى حزب الوفد جهودنا مستمرة والحوار لا يزال ببداياته.

عبدالسند يمامة : لابد من حد زمنى للحوار الوطنى

وتابع رئيس حزب الوفد: ولكن الجديد الذى نطرحه أن نكون أمام حد زمنى لهذا الحوار خاصة أن عدم تحديد هذا الحد، سنكون أمام موضوعات متجددة دائما للحوار ولن تنتهى، بجانب تحديد الجهة المسؤولة عن هذا الحوار خاصة أن رئاسة الجمهورية ستتلقى نتائج الحوار، والأكاديمية الوطنية هى الحاضنة للحوار وهى ما ستقوم بالتنظيم، ولكن الموضوع أبعد من ذلك ويحتاج ما هو أبعد من الأكاديمية، وأدرك أن كل شيء تحت رعاية الرئيس والأكاديمية تابعة لرئاسة الجمهورية، ولكن ما أقصده ما هو داخل الأكاديمية وأن نكون أمام لجنة مسئولة على مستوى عالى ومتميز بالحيادية وأعتقد أن هذه المسألة ليست غائبة عن ذهن الرئيس.

الحوار الوطني

واستكمل يمامة: أما فيما يتعلق بحديثا عن أن هذا الحوار هو حوار سياسى، يعنى بالضرورة وبالتبعية حوار اقتصادى، لأن الاقتصاد لا يزدهر إلا من خلال مناخ سياسى ملائم، ولا نفصل بين الاثنين إطلاقا، والسياسة بمعناها الواسع ترتبط بالاقتصاد وهى قاطرة الاقتصاد فعلا.