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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 11:51 صباحاً - محمد السيد - /701258/مصرع-سيدة-وإصابة-5-أشخاص-في-انهيار-منزل-بقرية-بكفر-الشيخ

دوت الخليج

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، اخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، وهرعت قوات الأمن واسعاف كفر الشيخ، الى موقع الحادث وتم نقل المتوفاة والمصابين الى المستشفى.

أسماء المصابين

وتبين بالفحص مصرع حنان محمد ابراهيم، 40 سنة، وإصابة كل من تيسير ابراهيم عباده طاهر، 40 سنة، باشتباه كسر بالذراع الايسر، و هدير عرفه محمد ، 4 سنوات، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد عرفه محمد، 6 شهور، باشتباه نزيف بالمخ، وخيريه ابراهيم عباده طاهر، 40 سنة، اشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد ابراهيم عبد الشفيع، 58 سنه، باشتباه نزيف بالمخ، والحالات باستقبال المستشفى تحت العلاج والملاحظة، والجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة.