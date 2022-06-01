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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 11:51 صباحاً - محمد السيد - /701257/أحمد-صيام-العمل-مع-عادل-إمام-حلم-ورعب-شديد-وهكذا-اكتشفني-جلال-الشرقاوي

حل الفنان أحمد صيام مؤخرًا ضيف برنامج من مصر عبر شاشة قناة cbc الفضائية، وكشف خلال لقائه عن تفاصيل جديدة حول مشواره الفني وبداياته أيضًا.

دوت الخليج يرصد تصريحات أحمد صيام

تصريحات أحمد صيام

أوضح الفنان أحمد صيام في حواره التلفزيوني أنه بعد دخول الجامعة تم اكتشافه على مسرح الجامعة، وأشار إلى أن المخرج جلال الشرقاوي من الأشخاص الذين كان لهم دورا هام في بداية مشواره، معلقة: “مجال الفن احتاج مني قراءة كتب كثيرة وعملت أبحاث”.

وعن الزعيم عادل إمام، فقدم معه عملين فقط في السينما، وقال: “العمل مع الفنان عادل إمام حلم كبير لجميع الفنانين وعملت معه فيلم السفارة في العمارة، وفيلم بوبس.. ودوري في مسلسل حديث الصباح والمساء من الأعمال الفنية الهامة بالنسبة لي.. العمل مع عادل إمام كان الحلم، وفرحة غير طبيعية، ورعب شديد في نفس الوقت لم أحسه في حياتى”.

وأشار أيضًا الفنان أحمد صيام، أن الفن له دور هام في حياة الإنسان، وخاصة في التثقيف ونشر الوعي، وأضاف: “هناك أجيال علمتنا جيدا، ووضعت أقدامنا على الطريق الصحيح، وفيه ناس كثيرة كان لها تأثيرها في مشواري.. ولم يكن في ذهنى حب التمثيل حتى أصبحت في الجامعة، ولم أكن مدركا التمثيل، وبدات التمثيل في كلية التجارة”.

بدايات أحمد صيام

وأوضح أنه في البداية عمل مع نور الشريف، وقال أيضًا: “النجوم الجدد لا يعيشون كثيرا، ولن تجد من الجدد يعيش نجومية عادل إمام ونور الشريف لأنهم تأسسوا جيدا”، ولفت إلى أن بداية عمله كانت مع الروائي الراحل أسامة أنور عكاشة في مسلسل رحلة السيد أبو العلا البشري.

وقال أحمد صيام: «أنا كائن أسفنجي وبحب أتعلم فابتديت أقرب من أسامة أنور عكاشة لأنه فاهم كويس أوي»، موضحًا أنه كان يناقش الروائي الراحل في كل شيء حتى القضايا البعيدة عن الدراما، مثل السياسة والاقتصاد وعلم النفس والاجتماع.

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وخلال لقائه التلفزيوني عبر شاشة قناة cbc الفضائية، أنسب الفضل في تعلمه جيدًا إلى عدد من الأساتذة الكبار، مثل: أسامة أنور عكاشة، محمد فاضل، محسن زايد، وغيرهم من أبناء جيلهم.