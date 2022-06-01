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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 11:51 صباحاً - محمد السيد - /701256/بالاسماء-إصابة-٦-أشخاص-فى-تصادم-على-الطريق-الزراعى-ببني-سويف

أصيب 6 أشخاص اليوم الأربعاء في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع تاكسي بالطريق الزراعي أمام مدخل قرية باروط دائرة مركز بني سويف، وتم نقل المصابين بسيارات الاسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الاولية اللازمة.

دوت الخليج

تلقي اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع تاكسي بالطريق الزراعي أمام مدخل قرية باروط دائرة مركز بني سويف، نتج عنه إصابة 6 أشخاص، ووجه بسرعة نقل المصابين إلي أقرب مستشفى وتقديم أوجه العناية الطبية اللازمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للوقوف علي أسباب وملابسات الحادث.

هيئة الاسعاف المصرية

ودفع مرفق هيئة الاسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بـ 4 سيارات إلي موقع الحادث، وجري إجلاء المصابين ونقلهم إلي قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين

واستقبلت مستشفى بني سويف التخصصي المصابين وهم، رشا علواني 15 سنة، مصابه باشتباه كسر بالزراع الأيسر، سماح عيد سامي 40 سنة، مصابه بكدمات متفرقة بالجسم، هنية معتمد محمد

65 سنة، مصابه بكدمات متفرقة بالجسم، أميمة طة متولي 55 سنة، مصابه بسحجات وكدمات بالجسم، كاملة السيد أحمد 41 سنة، مصابه اشتباه كسر بالساق الأيسر، عبد الرحمن محمد احمد

23 سنة، مصابا باشتباه كسر بالساق الأيمن مع سحجات وكدمات بالجسم.