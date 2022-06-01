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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 11:51 صباحاً - محمد السيد - /701251/أرقام-محمد-صلاح-مع-ليفربول-هذا-الموسم-2022

حقق محمد صلاح لاعب فريق لفيربول الإنجليزي، لقب هداف البريمييرليج في موسمين متتاليين منذ انضمامه إلى الريدز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما حصد اللقاب الأول كان بدون منازع والثاني مناصفةً مع زميله ساديو ماني وبيير أوباميانج، ثم خسر الحذاء الذهبي في عامه الثالث لصالح جيمي فاردي، نجم ليستر سيتي، وفي الموسم الماضي حصل هاري كين على لقب هداف المسابقة برصيد 23 هدف.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم

- 35 مباراة.

- سجل 23 هدفًا.

- صنع 14 هدفًا.

هداف الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتيجة مباراة ليفربول وريال مدريد

و توج فريق ريال مدريد بطلًا لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على فريق ليفربول بهدف مقابل لا شيئ ، في المباراة التي أقيمن بالعصامة الفرنسية باريس، وسط حضور جماهيري يقدر بـ 80 ألف مشجع.

وتقدم فينسيوس جينور لريال مدريد في الدقيقة 59، من عمر المبارة.

وانتهت أحداث المباراة الأول لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي ريال مدريد وليفربول، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس، وسط حضور 80 ألف متفرج تقريبًا.

وشهدت أول نصف ساعة سيطرة واضحة لفريق ليفربول، الذي أضاع 3 فرصة محققة للتسجيل عن طريق محمد صلاح وساديو ماني، الذي سدد الكرة في القائم الأيمن لحارس فريق ريال مدريد في الدقيقة 20، في أخطر فرص اللقاء على الإطلاق، قبل أن يعود فريق ريال مدريد إلى المباراة في نهاية الشوط الأول، حيث سجل كريم بنزيما هدفًا في الدقيقة 45، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني تألق كورتوا وتصدى لفرصة هدف محققة من محمد صلاح في الدقيقة 68 من عمر المباراة، إضافة إلى تصديه فيما بعد لمجموعة كبيرة من الفرصة المحققة لفريق ليفربول.