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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 11:51 صباحاً - محمد السيد - /701250/أبوزيد-يشهد-اجتماع-مجلس-أمناء-مدرسة-المتفوقين-في-العلوم-والتكنولوجيا-بسوهاج

أكد الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على تقديم كافة أوجه الدعم لتمكين طالبات مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بسوهاج من تحقيق أعلى مستوى من الجودة في التعليم بما يخدم مصلحة الوطن للنهوض به بمختلف المجالات خاصة في مجال البحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات .

دوت الخليج ودعما لخطة الدولة ووزارة التربية والتعليم للتحول الرقمي في ظل توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بتقديم الدعم الكامل والمستمر للمدرسة. اجتماع مجلس أمناء مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا جاء ذلك خلال حضوره اجتماع مجلس أمناء مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمدينة سوهاج الجديدة بحضور المستشار شوكت زيان رئيس مجلس أمناء المدرسة و حمدى مصطفى وكيل المديرية و عطا الميمونى مدير عام التعليم العام بالمديرية والمهندس سيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج وعدد من أولياء أمور الطالبات.

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