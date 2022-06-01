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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 11:51 صباحاً - محمد السيد - /701249/حاول-إنقاذها-فمات-معها-مصرع-خفير-مزلقان-وسيدة-صدمهما-قطار-ببني-سويف

لقي خفير مزلقان تابع لهيئة السكة الحديد مصرعه، اليوم ، أثناء محاولته انقاذ سيدة عبرت بشكل مفاجئ مزلقان الفوريقة جنوب بني سويف، أثناء قدوم جرار أحد القطارات، إلا أنه فشل في إنقاذها ولقي الإثنين مصرعهما، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

دوت الخليج

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطه النجدة يفيد بمصرع خفير مزلقان وسيدة بعد أن صدمهما القطار على مزلقان الفواريقة بمركز ببا، ووجه على الفور بنقلهم إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة .

جرار قطار من أمام مزلقان الفواريقة

وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء مرور جرار قطار من أمام مزلقان الفواريقة جنوب بني سويف حاولت ربة منزل العبور من المزلقان وحاول الخفير إنقاذها إلا أنهم توفيا معا وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي.

مشرحة مستشفى ببا المركزي

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى مكان الحادث وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، وتبين أن الجثتين لكلا من: محمد محمود قرني، 23 سنة، خفير نظامي، مقيم مركز ببا، وليلى طه قنديل، 53 سنة، ربة منزل، مقيمة مدينة ببا، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.