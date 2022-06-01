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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 11:51 صباحاً - محمد السيد - /701246/محافظ-الدقهلية-يكلف-رئيس-مركز-المنصورة-لمتابعة-أعمال-تطوير-وتجميل-مداخل-المدينة

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الاربعاء، رحاب المزين رئيس مركز المنصورة لمتابعة أعمال تطوير وتجميل مداخل المدينة في اطار خطة التطوير والتجميل التي يتم تنفيذها في نطاق مركز المنصورة والمنطقة المركزية بالدقهلية .

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و قالت رئيس المركز أنه تنفيذا لتكليفات السيد محافظ الدقهلية فقد تم متابعة اعمال فريق العمل الميداني للدهانات والتجميل بطريق دمياط الشرقي من أول قطاع مركز ومدينة المنصورة (الوحدة المحلية بالبرامون) وذلك ضمن أعمال التجميل المستهدفة بنطاق المركز لتحسين الصوره البصريه للمواطن في عواصم المحافظات وعلي الطرق العامة بهدف الارتقاء بالشكل الجمالي للمنصورة عاصمة الدقهلية.

جهود اجهزة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء

وأكد " مختار" أن جهود اجهزة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء كل في نطاقه مستمرة للعمل علي تنفيذ خطة المحافظة لرفع كفاءة المداخل والمخارج للمدن والشوارع والميادين علي مستوي المحافظة وذلك حرصا على المظهر الحضارى والجمالى للمدن والاحياء والقري بنطاق المحافظة.