سفارة جمهورية مصر العربية فى الدوحة تبحث تعزيز التعاون فى قطاع النقل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 11:26 صباحاً - التقى السفير عمرو الشربيني سفير جمهورية مصر العربية بالدوحة فى 31 مايو 2022 مع وزير المواصلات القطري جاسم بن سيف السليطى؛ وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين فى قطاع النقل بمجالاته المختلفة، خاصة التحول إلى وسائل النقل الكهربائية الصديقة للبيئة اتصالاً باستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ فى نوفمبر 2022.

وسلم السفير عمرو الشربيني خلال اللقاء رسالة موجهة من وزير النقل الفريق كامل الوزير إلى وزير المواصلات القطري تتعلق بتفعيل التعاون بين البلدين فى مجالات النقل والمواصلات، على ضوء زيارة السيد وزير النقل إلى الدوحة فى الفترة من 16-18 إبريل 2022.