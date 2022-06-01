السفير المصري لدى بلجيكا يبحث التعاون في مجال الطاقة مع وزيرة الطاقة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 11:26 صباحاً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة بلجيكا، بوزيرة الطاقة البلجيكية "تين فان دير شترايتين"، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة، والتحول الأخضر، وذلك في إطار التعاون القائم بين البلدين في هذا المجال.

أكد السفير عبد العاطي على ضرورة متابعة نتائج لقاءات السيد رئيس الجمهورية مع رؤساء مجالس إدارة كبرى الشركات البلجيكية العاملة في مجال الطاقة، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى بروكسل في فبراير الماضي، والتي ركزت على تعزيز التعاون مع بلجيكا في مجال الطاقة التقليدية، والمتجددة، والنظيفة، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر، فضلاً عن التعاون في مجال تطوير الموانئ وحماية الشواطئ المصرية.

أكدت الوزيرة البلجيكية على تطلع بلادها لتعزيز التعاون مع مصر في ظل الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها من بنية تحتية، وموارد طبيعية، فضلاً عن الموقع الجغرافي المتميز القريب من أوروبا، وكنافذة للقارة الإفريقية، مشيرة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من فرص التعاون المتاحة وخاصة في مجال الهيدروجين الأخضر، لاسيما في ضوء استضافة مصر للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 في نوفمبر المقبل.

هذا، واستعرض السفير عبد العاطي الإمكانيات المصرية في مجال الطاقة بمختلف مصادرها التقليدية والمتجددة، والنظيفة، وخاصة ما تمتلكه مصر من إمكانيات كبيرة للتعاون في مجال الغاز الطبيعي، لاسيما الغاز المسال، فضلاً عن الفرص الكبيرة في مجال التحول الأخضر، وخاصة في مجال الهيدروجين الأخضر، وهي الأمور التي تؤهل لمصر لأن تكون مركزاً رئيسياً لتداول وتوزيع وانتاج الطاقة بمختلف مصادرها.

كما تطرق الاجتماع إلى كيفية تعزيز التعاون مع الجانب البلجيكي من أجل دعم مصر في رئاستها لقمة المناخ المُقبلة، وبما يساهم في نجاح هذه القمة من أجل دعم كافة الدول في مواجهة التحديات الخطيرة لظاهرة تغير المناخ، وتوفير التمويل اللازم لمساعدة الدول النامية في خفض الانبعاثات واتخاذ إجراءات التكيف.