السفير المصري في مالطا يلتقى وزيرة البيئة والطاقة والشركات المالطية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 11:26 صباحاً - التقى السفير خالد أنيس، سفير جمهورية مصر العربية في مالطا، وزيرة البيئة والطاقة والشركات المالطية "ميريام دالي"، حيث نقل إلى الوزيرة التهنئة الموجهة من وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا على استمرارها في مهام منصبها بالحكومة المالطية، وهو ما أعربت الوزيرة عن تقديرها له.

استعرض السفير أنيس أهم التطورات الخاصة بتنظيم الدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، مُعرباً عن التطلع للمشاركة المالطية على أعلى مستوى في المؤتمر. كما تناول السفير المصري الأولويات المصرية للمؤتمر وعلى رأسها الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ الفعلي، بجانب التركيز على موضوعات التكيُف مع تغير المناخ والتخفيف من تداعياته السلبية، فضلاً عن توفير تمويل المناخ.

كما تطرق السفير أنيس إلى أهم الجهود المصرية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال الهيدروجين الأخضر والأمونيا، واستخدام الغاز الطبيعي المُسال في سبيل التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ومن جانبها، أشارت الوزيرة إلى أن المؤتمر يُمثِل فرصة جيدة لتسليط الضوء على الشواغل والأولويات المالطية، خاصةً التحديات المشتركة لدول منطقة المتوسط ومنها ندرة المياه.