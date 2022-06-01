بمشاركة سعفان.. مؤتمر العمل الدولى يواصل فعالياته فى جنيف

جدة - نرمين السيد - يواصل مؤتمر العمل الدولى أعمال دورته العاشرة بعد المائة لليوم الرابع على التوالى بقصر الأمم المتحدة ومبنى منظمة العمل الدولية فى مدينة المؤتمرات السويسرية - جنيف، بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من 187 دولة عضو فى منظمة العمل الدولية، يمثلون أطراف العمل الثلاث (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال)، وتستمر أعمال الدورة حتى 11 يونيو المقبل.





ويرأس وفد مصر فى المؤتمر وزير القوى العاملة محمد سعفان، ويلقى كلمة حكومة مصر فى الجلسة العامة للمؤتمر فى منتصف الأسبوع المقبل بقصر الأمم المتحدة، وسيقوم خلالها بالتعليق على تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولى جاى رايدر حول موضوع "أقل البلدان نموا -الأزمة والتحول الهيكلى"، فضلا عن ملحق حول وضع العمال فى الأراضى العربية المحتلة، وتقرير حول العمل المنفذ بواسطة مجلس الإدارة.

وقال سعفان، إن مصر تشارك في إحدى لجان المؤتمر التى تناقش بندا خاصا بالعمل اللائق والاقتصاد الاجتماعى والتضامنى فى ضوء أهميته المتزايدة، فقد اكتسب إطلالة للدور الذى يضطلع به فى خلق واستدامة الوظائف وتقديم الخدمات للأعضاء والمستخدمين والمجتمعات المحلية خلال جائحة "كوفيد- 19".

وتُعد هذه المناقشة هى أول نقاش رفيع المستوى فى أى صندوق أو برنامج أو وكالة ضمن منظومة الأمم المتحدة بشأن الإمكانات الإنمائية للاقتصاد الاجتماعى والتضامنى، وينبع الدور الريادى لمنظمة العمل الدولية فى تعزيز الاقتصاد الاجتماعى والتضامنى من ولايتها الدستورية، ويعكس كذلك التوافق بين الاقتصاد الاجتماعى والتضامنى، مما يسخر الاقتصاد لخدمة الناس والكوكب، وولاية منظمة العمل الدولية المتمثلة فى تحقيق العدالة الاجتماعية وبرنامج العمل اللائق.

ويسعى التقرير المقدم للمؤتمر فى هذا الشأن للخروج بالعديد من الاستنتاجات التى تتمثل فى تقديم تعريف عالمى لمصطلح "الاقتصاد الاجتماعى والتضامنى، بما فى ذلك المبادئ والقيم المرتبطة به، وتقييم مساهمة الاقتصاد الاجتماعى والتضامنى فى تحقيق العمل اللائق وإدارة وتعزيز الدعم الشامل للناس طوال التحولات التى يوجهونها على مدار حياتهم المهنية.

ويستهدف التقرير توفير مبادئ توجيهية سياسية للدول الأعضاء التى ترغب فى إرساء بيئة مواتية للاقتصاد الاجتماعى والتضامنى على المستوى الوطنى، وتزويد مكتب العمل الدولى والإرشادات حول كيفية المشاركة فى تعزيز الاقتصاد الاجتماعى والتضامنى فى جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تشجيع مكتب العمل الدولى على إقامة مجموعة واسعة من الشراكات مع المؤسسات والمنظمات والوكالات التى تمثل الاقتصاد الاجتماعى التضامنى أو تشارك فى النهوض به.