وأوضحت المحافظة، أنه سيتم التسجيل من خلال ولى الأمر فقط مع ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقة حتى يتم حساب سن الطفل الفعلى فى أول أكتوبر 2022 إلكترونيا، والالتزام بتقسيم القطاعات طبقا للمربع السكنى والمعتمدة من المحافظ.
الشروط:
الرقم القومى لا يكرر ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيله.
الحد الأدنى للتقدم بالسنة الأولى لرياض الأطفال أربع سنوات حتى 29 يوم و11 شهرا، و5 سنوات، فيما عدا ذلك يتم استبعاد الرقم القومى الذى تم تسجيله.
وعلى ولى الأمر متابعة نتيجة التنسيقات مع الإدارة التعليمية التابعة.
التأكيد على أولياء الأمور ضرورة اصطحاب الأطفال المرشحين للقبول بالتنسيق أثناء تسليم ملف التقدم للجنة الاستلام بالمدرسة.
محتوى الملف:
أصل شهادة ميلاد الطفل (كمبيوتر)، بطاقة الرقم القومى لولى الأمر، ملف كامل الدمغات، 10 صور شخصية حديثة للطفل، إثبات محل السكن (محظور قطعياً جمع أى مبالغ أو تبرعات خارج المصروفات لأى سبب وتحت أى مسمى).
رابط التقديم من هنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء التسجيل إلكترونيا لرياض الأطفال بالجيزة (الشروط والأوراق ورابط التقديم) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.