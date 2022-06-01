بدء التسجيل إلكترونيا لرياض الأطفال بالجيزة (الشروط والأوراق ورابط التقديم)

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة فتح الموقع الإلكترونى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة اليوم الأربعاء 1 يونيو وحتى 30 يونيو 2022 لتلقى قبول طلبات الراغبين فى التقديم للمرحلة الأولى لرياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمدارس تعليم الجيزة للعام الدراسى 2022 / 2023.





وأوضحت المحافظة، أنه سيتم التسجيل من خلال ولى الأمر فقط مع ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقة حتى يتم حساب سن الطفل الفعلى فى أول أكتوبر 2022 إلكترونيا، والالتزام بتقسيم القطاعات طبقا للمربع السكنى والمعتمدة من المحافظ.

الشروط:

الرقم القومى لا يكرر ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيله.

الحد الأدنى للتقدم بالسنة الأولى لرياض الأطفال أربع سنوات حتى 29 يوم و11 شهرا، و5 سنوات، فيما عدا ذلك يتم استبعاد الرقم القومى الذى تم تسجيله.

وعلى ولى الأمر متابعة نتيجة التنسيقات مع الإدارة التعليمية التابعة.

التأكيد على أولياء الأمور ضرورة اصطحاب الأطفال المرشحين للقبول بالتنسيق أثناء تسليم ملف التقدم للجنة الاستلام بالمدرسة.

محتوى الملف:

أصل شهادة ميلاد الطفل (كمبيوتر)، بطاقة الرقم القومى لولى الأمر، ملف كامل الدمغات، 10 صور شخصية حديثة للطفل، إثبات محل السكن (محظور قطعياً جمع أى مبالغ أو تبرعات خارج المصروفات لأى سبب وتحت أى مسمى).

رابط التقديم من هنا