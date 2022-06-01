جدة - نرمين السيد - وقال فاضل فى بيان اليوم الأربعاء إن ذلك يأتى تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وبالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بقنا وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية ومعهد الصحة الحيوانية، ومعهد والأمصال واللقاحات البيطرية.
وأضاف أنه تم اختبار فحص وعلاج تناسلى وسونار لـ416 رأس ماشية، وتم الكشف والعلاج الباطنى والتهاب الضرع لـ 825 رأسا وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية لـ 1090 رأسا، وتم إجراء 35 عملية جراحية، كما تم تحصين 1136 رأس ماشية بالتحصينات غير السيادية بعدد إجمالى 3502 رأس ماشية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر علاج وفحص أكثر من 3500 رأس ماشية مجانا فى قرى «حياة كريمة» بقنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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