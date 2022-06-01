البابا تواضروس يصل كفر الشيخ لترأس قداس عيد دخول المسيح أرض مصر

جدة - نرمين السيد - وصل صباح اليوم الأربعاء، البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لترأس قداس عيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر، من كنيسة السيدة العذراء بسخا فى محافظة كفر الشيخ.





تعد الكنيسة، إحدى محطات العائلة المقدسة، وأقامت بها لفترة أثناء تواجدها فى مصر، ويعقب ذلك مشاركته فى الاحتفالية التى تقيمها الكنيسة لذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر.

ويشارك قداسته فى صلاة القداس الالهى، الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفرالشيخ والبرارى ورئيس دير القديسة دميانة، والأنبا ديمتريوس أسقف ملوى وانصنا والأشمونين، والأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية، والأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى الارثوذكسى، والأنبا صليب أسقف ميت غمر وتوابعها، والأنبا مكارى الأسقف العام بشبرا الجنوبية، والأنبا بافلى الأسقف العام قطاع المنتزة، والأنبا هيرمينا الأسقف العام قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا بيتر أسقف نورث وثاوس كارولينا وكينتاكى، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير العذراء المحرق، والأنبا ميخائيل الأسقف العام بمنطقة حدائق القبة، والأنبا اكسيوس الأسقف العام بعين شمس والمطرية، ووعدد كبير من الآباء الكهنة وأيضا مجمع كهنة ايبارشية دمياط وكفرالشيخ والبرارى.

ويعود إنشاء كنيسة العذراء مريم بسخا إلى القرن الرابع الميلادى، وتم ترميمها فى القرن الحادى عشر بأمر من الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله، وفى القرن السادس عشر تهدمت الكنيسة، وظلت متهدمة حتى أمر محمد على باشا بإعادة بنائها عام 1846 ميلادية مع الحفاظ على الطابع الأثرى لها والحفاظ على الأجزاء الأثرية المتبقية منها، وفى عام 1968 أعيد بناء صحن الكنيسة، وخلال عملية البناء تم العثور على رفات أجساد بعض القديسين منهم القديس البطريرك الأنبا ساويرس الأنطاكى والقديس الأنبا زخارياس أسقف سخا فى القرن السابع الميلادى إلى جانب رفاته.