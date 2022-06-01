شهادة طب مزورة.. ضربة قوية من التعليم العالى لكيانات وهمية فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - واستعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود نتائج التنسيق والتعاون بين لجنتى الضبطية القضائية بوزارتى التعليم العالى والصحة فى مُداهمة عدد من الكيانات الوهمية بمحافظة الجيزة، والذى يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الوزير بتشكيل لجنة مُشتركة من وزارتى التعليم العالى والصحة لمُداهمة الكيانات الوهمية التى تقوم بمُزاولة العملية التعليمية فى المجال الطبى، دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأشار التقرير إلى أنه تم مداهمة عدد من الكيانات الوهمية بمحافظة الجيزة، شملت:

المُنشأة المُسماة "أكاديمكس للتدريب والتنمية" الكائن مقرها 19 شارع الأعناب، الدور الأول، الدقى، محافظة الجيزة، والتى تدّعى تدريب الطلاب، ومنحهم شهادات مُعتمدة دولية فى مجال إعداد الصيدلى للعمل كخبير تغذية علاجية، ودراسة البورد الأمريكى، والتطبيق السريرى على الحالات المعقدة، ومنح لقب خبير تغذية علاجية مُعتمد من المستشفيات العالمية.

المُنشأة المُسماة "مركز MDA للتدريب والاستشارات" الكائن مقرها 158 شارع السودان، المهندسين، الدور السادس، محافظة الجيزة)، والتى تدّعى منح عدد من الدبلومات فى المجال الطبى، بالتعاون مع جهات حكومية ودولية، فى تخصصات (التغذية العلاجية، إدارة المُستشفيات، مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية).

المُنشأة المُسماة "EIF Training & consulting"، الكائن مقرها 65 شارع مصدق، الدور العاشر، الدقى، محافظة الجيزة)، والتى تدّعى منح دبلومات فى مجالات: (الطب التجميلى، التركيبات الصيدلانية، برنامج الطب البديل، التغذية العلاجية، العناية البشرة والشعر).

وأصدر الوزير قرارًا بغلق هذه الكيانات الوهمية، كما قام بمُخاطبة محافظ الجيزة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، فضلاً عن مخاطبته وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لإنهاء التصريحات الممنوحة لتلك المنشآت.

وأشاد الوزير بجهود لجنتى الضبطية القضائية بوزارتى التعليم العالى والصحة فى التصدى لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودهما خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، بأن لجان الضبطية القضائية بالوزارة تُكثف من ملاحقتها للكيانات الوهمية، خاصةً فى المجال الطبى خلال الفترة القادمة بكافة محافظات الجمهورية، والتى تدّعى كذبًا منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية، خاصة خلال فترة التنسيق للجامعات والمعاهد، والتى ينشط فيها ظهور الدعاية والتسويق لهذه الكيانات؛ بغرض استغلال الطلاب وأولياء الأمور بشكل غير قانونى.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه قد صدر قرار وزير التعليم العالى بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعى للسيد الوزير؛ لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية، وقد نجحت هذه اللجنة خلال الأسابيع القليلة الماضية فى رصد العديد من الكيانات الوهمية، وتمكين لجنة الضبطية القضائية من تكثيف حملاتها، والنجاح فى توجيه ضربات متتالية لهذه الكيانات غير الشرعية.

وأكد المُتحدث الرسمى أن التنسيق الجيد بين وزارتى التعليم العالى والعدل، أسفر عن زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى والصحة؛ ونجاح جهود مُلاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالى للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مستمر، كما يتم نشرها على الموقع الإلكترونى لوزارة التعليم العالى، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة، والموقع الإلكترونى للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفى حالة الرغبة فى التأكد من شرعية أى مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل التالية للوزارة: