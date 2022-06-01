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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /701254/الآن-رابط-تقديم-الصف-الأول-الابتدائي-المدارس-الحكومية-2022-2023

يرغب الكثيرون من أولياء الأمور في الاستعلام عن رابط تقديم الصف الأول الابتدائي المدارس الحكومية 2022-2023، بعدما فتحت الإدارات التعليمية، اليوم الأربعاء 1 يونيو 2022، باب التقديم رسميا، في المدارس لتلاميذ الصف الأول الابتدائي.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي المدارس الحكومية 2022-2023

وكانت قد أعلنت الإدارات التعليمية، بوزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم في المدارس لتلاميذ رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 2022/ 2023، على موقع وزارة التربية والتعليم، في الفترة من 1 يونيو 2022 حتى 30 يونيو 2022

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي المدارس الحكومية 2022-2023

وينشر موقع دوت الخليج، رابط تقديم الصف الأول الابتدائي المدارس الحكومية 2022-2023، والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم، وفقًا لما تم الإعلان عنه..

تتيح وزارة التربية والتعليم التقديم الإلكتروني لتلاميذ الصف الأول الإبتدائي وذلك عبر الرابط التالي

ومن جانبها، أكدت الإدارات التعليمية، أن المدارس تستعد حاليا لبدء موسم التقديم في المدارس الرسمية لتلاميذ رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

شروط تقديم الصف الاول الابتدائي 2022-2023

وفيما يلي، ينشر موقع دوت الخليج الأوراق المطلوبة للتقديم للمدارس، والتي جاءت كالتالي:

شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة

عدد 6 صور شخصية للطالب

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

دمغات التأمين الصحي

طابع المهن التعليمية وتنمية موارد وصندوق تمويل مشروعات

ايصال كهرباء او ماء او غاز

ملف به اوراق التقديم في المدارس من المكتبة

صورة من التقديم على الانترنت بها ثلاث رغبات لثلاث مدارس ٱولهم المدرسة التى ترغب التقديم فيها.

شروط القبول في رياض الأطفال 2022-2023

أما فيما يخص رياض الأطفال، فضمن شروط القبول أن يكون سن الطفل بكي جي 1 بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات من 4 سنوات وحتى 5 سنوات و11 شهر و29 يوم مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة، الصف الأول الابتدائي لا يقل سن القبول عن 6 سنوات و لا يزيد عن 9 سنوات، وفق ما أعلنت عنه الإدارات التعليمية بالمحافظات.

و لا يجوز قبول أطفال في سن الإلزام (6 سنوات في 1 اكتوبر 2021 ) في فصول رياض الاطفال طبقا لقانون الطفل.

ويتم تنسيق القبول للأطفال في المدارس الرسمية للغات للاكبر سنا فالأصغر من المتقدمين وطبقا للكثافة المتاحة بالروضة ولا يجوز الاستثناء من شرط السن في ضوء مراحل التنسيق.