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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /701253/تقديم-رياض-الأطفال-2022-بالمدراس-الرسمية-والمتميزة-لغات-الجيزة-2022--2023

بدأت محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، في تلقي طلبات الراغبين في التقدم للمرحلة الأولى لرياض الأطفال 2022 -2023، من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، ويستمر تقديم رغبات الالتحاق بالمرحلة الأولى لرياض الأطفال 2022 - 2023، حتى 30 يونيو، للتقديم بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمدارس الجيزة للعام الدراسي 2022 - 2023.

خطوات التسجيل في المرحلة الأولى لرياض الأطفال 2022 -2023

وينشر دوت الخليج، خطوات التسجيل للراغبين في التقديم للمرحلة الأولى لرياض الأطفال بمحافظة الجيزة 2022 -2023، حيث يتم التسجيل إلكترونيًا ومن خلال ولي الأمر فقط أو من له الولاية التعليمية.

1- التأكد من كتابة الرقم القومي للطفل بكل دقة حتى يتم حساب سن الطفل الفعلي في أول أكتوبر 2022.

2- ضرورة الالتزام بتقسيم القطاعات وفقًا للمربع السكني المعتمد من المحافظ.

3- لا يمكن تكرار الرقم القومي ولكن يمكن تعديله.

4- الحد الأدني للتقدم بالمرحلة الأولى لرياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى 29 يوم و11 شهر إلى 5 سنوات، وفيما فوق ذلك يتم استبعاده تلقائيًا.

5- اختيار المدارس الأقرب لمحل السكن حسب الترتيب التالي:

المدارس الرسمية للغات لمرحلة رياض الأطفال 2022 -2023

قطاع شمال الجيزة: يشمل «شمال الجيزة ـ العجوزة ـ الدقي ـ الوراق بولاق الدكرور».

قطاع جنوب الجيزة: يشمل «جنوب الجيزة ـ العمرانية ـ الهرم - بولاق الدكرور».

قطاع الفردوس "منطقة الفردوس": يشمل مدارس منطقة الفردوس.

قطاع الفردوس "منظقة ابني بيتك": يشمل «مدارس منطقة ابني بيتك - حدائق أكتوبر» كما يضم «منطقة حدائق الأهرام - والرماية كمربع سكني».

قطاع الفردوس "منطقة دهشور": يشمل مدارس منطقة دهشور.

قطاع الفردوس "أوراسكوم": يشمل مدارس منطقة أوراسكوم.

قطاع المتميز: يشمل مدارس غرب سويمد والحي المتميز.

قطاع العاشر "محور الكفراوي": يشمل مدارس محور الكفراوي.

قطاع العاشر "الحي السادس": يشمل مدارس منطقة السادس.

قطاع العاشر "الحي العاشر": يشمل مدارس منطقة العاشر.

قطاع أبناء الجيزة "البراعم": يشمل «مدارس ابني بيتك- المنطقة السادسة- ومنطقة أبناء الجيزة».

قطاع الـ«800 فدان»: يشمل «منطقة الـ800 فدان ومدرسة الإمام محمد عبده».

قطاع الشيخ زايد: مدينة الشيخ زايد.

قطاع أبو النمرس: يشمل مركز ومدينة أبو النمرس.

قطاع أوسيم: يشمل مدينة ومركز أوسيم.

قطاع كرداسة: يشمل مدينة كرداسة.

قطاع الحوامدية: مدينة الحوامدية.

قطاع البدرشين: مركز ومدينة البدرشين.

قطاع العياط: مركز ومدينة العياط.

قطاع منشأة القناطر: يشمل «وردان - المنصورية».

قطاع الصف: مدينة الصف.

قطاع أطفيح: مركز ومدينة أطفيح.

- تقسيم القطاعات للمدارس الرسمية للغات المتميزة لمرحلة رياض الأطفال بالجيزة 2022

قطاع 6 أكتوبر أ: جميع المدارس الرسمية المتميزة للغات بالإدارة.

العمرانية: مدرسة مصطفى كامل الرسمية المتميزة للغات.

جنـوب: النهضة الرسمية المتميزة للغات.

الهرم: جميع المدارس الرسمية المتميزة للغات بالإدارة.

بولاق: عمر سليمان المتميزة للغات.

ويتم القبول للمدارس الرسمية المتميزة على اعتبار محافظة الجيزة مربع سكني واحد.

مستندات تقديم مرحلة رياض الأطفال بالجيزة 2022- 2023

1- أصل شهادة ميلاد الطفل مميكنة.

2- بطاقة الرقم القومي لولي الأمر أو من له الولاية التعليمية على الطفل.

3- ملف كامل الدمغات.

4- 10 صور شخصية حديثة للطفل.

5- إثبات محل السكن.

خطوات معرفة قبول الطفل بالمرحلة الأولى لرياض الأطفال بالجيزة 2022 - 2023

- يقوم ولي الأمر بمتابعة التنسيقات والقبول مع الإدراة التعليمية التابعة له.

- ضرورة اصطحاب الأطفال المرشحين للقبول بالتنسيق أثناء تقديم الملف للجنى الاستلام بالمدرسة.