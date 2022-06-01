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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /701253/تقديم-رياض-الأطفال-2022-بالمدراس-الرسمية-والمتميزة-لغات-الجيزة-2022--2023
بدأت محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، في تلقي طلبات الراغبين في التقدم للمرحلة الأولى لرياض الأطفال 2022 -2023، من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، ويستمر تقديم رغبات الالتحاق بالمرحلة الأولى لرياض الأطفال 2022 - 2023، حتى 30 يونيو، للتقديم بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمدارس الجيزة للعام الدراسي 2022 - 2023.
خطوات التسجيل في المرحلة الأولى لرياض الأطفال 2022 -2023
وينشر دوت الخليج، خطوات التسجيل للراغبين في التقديم للمرحلة الأولى لرياض الأطفال بمحافظة الجيزة 2022 -2023، حيث يتم التسجيل إلكترونيًا ومن خلال ولي الأمر فقط أو من له الولاية التعليمية.
1- التأكد من كتابة الرقم القومي للطفل بكل دقة حتى يتم حساب سن الطفل الفعلي في أول أكتوبر 2022.
2- ضرورة الالتزام بتقسيم القطاعات وفقًا للمربع السكني المعتمد من المحافظ.
3- لا يمكن تكرار الرقم القومي ولكن يمكن تعديله.
4- الحد الأدني للتقدم بالمرحلة الأولى لرياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى 29 يوم و11 شهر إلى 5 سنوات، وفيما فوق ذلك يتم استبعاده تلقائيًا.
5- اختيار المدارس الأقرب لمحل السكن حسب الترتيب التالي:
المدارس الرسمية للغات لمرحلة رياض الأطفال 2022 -2023
قطاع شمال الجيزة: يشمل «شمال الجيزة ـ العجوزة ـ الدقي ـ الوراق بولاق الدكرور».
قطاع جنوب الجيزة: يشمل «جنوب الجيزة ـ العمرانية ـ الهرم - بولاق الدكرور».
قطاع الفردوس "منطقة الفردوس": يشمل مدارس منطقة الفردوس.
قطاع الفردوس "منظقة ابني بيتك": يشمل «مدارس منطقة ابني بيتك - حدائق أكتوبر» كما يضم «منطقة حدائق الأهرام - والرماية كمربع سكني».
قطاع الفردوس "منطقة دهشور": يشمل مدارس منطقة دهشور.
قطاع الفردوس "أوراسكوم": يشمل مدارس منطقة أوراسكوم.
قطاع المتميز: يشمل مدارس غرب سويمد والحي المتميز.
قطاع العاشر "محور الكفراوي": يشمل مدارس محور الكفراوي.
قطاع العاشر "الحي السادس": يشمل مدارس منطقة السادس.
قطاع العاشر "الحي العاشر": يشمل مدارس منطقة العاشر.
قطاع أبناء الجيزة "البراعم": يشمل «مدارس ابني بيتك- المنطقة السادسة- ومنطقة أبناء الجيزة».
قطاع الـ«800 فدان»: يشمل «منطقة الـ800 فدان ومدرسة الإمام محمد عبده».
قطاع الشيخ زايد: مدينة الشيخ زايد.
قطاع أبو النمرس: يشمل مركز ومدينة أبو النمرس.
قطاع أوسيم: يشمل مدينة ومركز أوسيم.
قطاع كرداسة: يشمل مدينة كرداسة.
قطاع الحوامدية: مدينة الحوامدية.
قطاع البدرشين: مركز ومدينة البدرشين.
قطاع العياط: مركز ومدينة العياط.
قطاع منشأة القناطر: يشمل «وردان - المنصورية».
قطاع الصف: مدينة الصف.
قطاع أطفيح: مركز ومدينة أطفيح.
- تقسيم القطاعات للمدارس الرسمية للغات المتميزة لمرحلة رياض الأطفال بالجيزة 2022
قطاع 6 أكتوبر أ: جميع المدارس الرسمية المتميزة للغات بالإدارة.
العمرانية: مدرسة مصطفى كامل الرسمية المتميزة للغات.
جنـوب: النهضة الرسمية المتميزة للغات.
الهرم: جميع المدارس الرسمية المتميزة للغات بالإدارة.
بولاق: عمر سليمان المتميزة للغات.
ويتم القبول للمدارس الرسمية المتميزة على اعتبار محافظة الجيزة مربع سكني واحد.
مستندات تقديم مرحلة رياض الأطفال بالجيزة 2022- 2023
1- أصل شهادة ميلاد الطفل مميكنة.
2- بطاقة الرقم القومي لولي الأمر أو من له الولاية التعليمية على الطفل.
3- ملف كامل الدمغات.
4- 10 صور شخصية حديثة للطفل.
5- إثبات محل السكن.
خطوات معرفة قبول الطفل بالمرحلة الأولى لرياض الأطفال بالجيزة 2022 - 2023
- يقوم ولي الأمر بمتابعة التنسيقات والقبول مع الإدراة التعليمية التابعة له.
- ضرورة اصطحاب الأطفال المرشحين للقبول بالتنسيق أثناء تقديم الملف للجنى الاستلام بالمدرسة.
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