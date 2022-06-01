انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس الوفد لـ دوت الخليج: قضيتنا فى الحوار الوطنى هى الإصلاح السياسى.. ونعد رؤية متكاملة من الوفديين حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /701252/رئيس-الوفد-لـ-تحيا-مصر-قضيتنا-فى-الحوار-الوطنى-هى-الإصلاح-السياسى-ونعد-رؤية-متكاملة-من-الوفديين

أعرب الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، عن سعادته بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجراء حوار وطني مع كل القوي والأحزاب السياسية، لافتا أن هذه الدعوة تضمنت تحديد واضح بشأن الحوار وضوابطه، وأن مصر تتسع للجميع، وأن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

دوت الخليج

الإصلاح السياسى

و أكد أن قضية الإصلاح السياسى من أولويات الحزب بالحوار المجتمعى، حيث أن البيئة السياسية السليمة دائما ما تترتب عليها أوضاع إقتصادية أفضل ومن ثم يتم حل الإشكاليات التى تواجه المجتمع، مشيرا إلى علاقة الإرتباط الواجب توافرها دائما بين هامش الديمقراطية والإزدهار الإقتصادى.

عبدالسند يمامة: قضية حزب الوفد فى الحوار الوطنى هى الإصلاح السياسى

وأضاف يمامة: لكن لم يتم تحديد موضوعات الحوار على وجه الدقة، وتم تركها للقوى السياسية والأحزاب للنقاش بشأنها وترتيب أولوياتها، وأن حزب الوفد بادر بتشكيل لجنة خاصة بالحوار برئاستى ونائبًا لها الدكتور مصطفى الفقى، رئيس مكتبة الإسكندرية.

الحوار الوطني

وتابع رئيس حزب الوفد: بدأنا نعد ونجتهد فى موضوعات هذا الحوار المنتظر، وألتقيت بنواب الحزب بمجلسى النواب والشيوخ، وأقترحوا مقترحاتهم وأيضا لقاءات منتظرة سنعقدها مع شباب حزب الوفد، بجانب مواصلة تلقينا من جموع الوفديين مقترحاتهم بشأن هذه الموضوعات، ونعمل خلال الفترة المقبلة على جدولتها وإعدادها فى تصورها النهائى.

هذا و أجرى موقع دوت الخليج، برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، حوارًا مع الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، فى ضوء اللقاءات والحوارات التى يعقدها الموقع برموز العمل السياسى والبرلمانى، بشأن الحوار الوطنى الذى دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسى بإفطار الأسرة المصرية.