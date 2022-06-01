نواب البرلمان الإعلاميين فى عيدهم الـ88: ثورة 30 يونيو مكنتنا من ممارسة دورنا بفعالية وحيادية وندعم خطة التنمية..والأعلي للإعلام: كنتم دائما سند وظهير للدولة في أشد

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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /701247/نواب-البرلمان-الإعلاميين-فى-عيدهم-الـ88-ثورة-30-يونيو-مكنتنا-من-ممارسة-دورنا-بفعالية-وحيادية-وندعم-خطة-التنميةوالأعلي-للإعلام-كنتم-دائما-سند-وظهير-للدولة-في-أشد

احتفل الإعلاميين المصريين بعيدهم الـ 88، الموافق 31\5\2022، حيث يقوم الإعلم المصري بدوره منذ انطلاق الإذاعه المصرية عام 1934، من خلال تشكيل وبناء الوعي لدى المواطن المصري، فضلا عن القيام بدوره التوعوي في مواجهة الشائعات والأكاذيب التى تستهدف الدولة المصرية.

ويرصد موقع دوت الخليج فى التقرير التالي، تعليقات بعض أعضاء مجلس النواب الإعلاميين، فى عيدهم الـ 88، إضافة إلى تعليق المجلس الأعلي للإعلام.

هند رشاد بـ عيد الإعلاميين الـ 88: ثورة 30 يونيو مكنت الإعلام من ممارسة دوره بفعالية وحيادية

تقدمت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بالتهنئة مشيدة بالدورالذي لعبه الإعلام على مر العصور ومنذ انطلاق الاذاعه المصرية فى عام 1934، من خلال مساهمته فى تشكيل وبناء الوعي لدى المواطن المصري، ومواجهة الشائعات والأكاذيب التى تستهدف الدولة المصرية.

وأكدت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أنه لا أحد يستطيع اغفال دور الإعلام المصري، فى تشكيل وعي وضمير الأمة وثقافتها على مر العصور، خاصة منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، ومحاولاتها الدائمة للسيطرة على الاعلام، مشيرة إلى أن ثورة الـ 30 من يونيو استطاعت التخلص من الجماعه وحكمها.

و تابعت ،بعد التخلص من الجماعة الإرهابية وحكمها الضال، أصبح منوط بالإعلام تصحيح المفاهيم المغلوطة عند المواطنين، خاصة من يتم اللعب بعقولهم ولانضمامهم للجماعة والانسياقة وراء افكارها الهدامة ورؤيتها على حقيقتها الإرهابية، مشيدة بالأعمال الدرامية التي تناولت توضيح أدوار وتضحيات شهداء الوطن من قوات الجيش والشرطة، فضلا عن الكشف عن الصورة الحقيقة لجماعة الإخوان الإرهابية، وحرص الدولة على الحفاظ على الهوية المصرية ومقدرات الدولة.

النائب سيد نصر بـ عيد الـ 88 للإعلاميين: نشر الوعي هدفنا ودعم خطة الدولة للتنمية واجب

هنأ النائب سيد نصر، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، وعضو اللجنة النقابية للعاملين بالتلفزيون، قطاع الأمن، الإعلاميين بعيدهم الـ 88، مؤكدا أن الإعلام يلعب دورا كبيرا فى تشكيل ثقافات الشعوب والمجتمعات، إضافة إلى دعم الدولة من خلال إبراز خطط التنمية التي تقوم بها فى الجمهورية الجديدة.

وأوضح عضو البرلمان، أن الإعلام بمثابة مرآة للشعوب لدى المجتمعات وبعضها خاصة الغربية، لافتا إلى دوره فى انعكاس صورة المجتمع المصري وما يحدث داخله للخارج، مما يساهم فى تشكيل صورة زهنية عن الدولة وما يجرى فيها من أحداث.

وأكد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن دور وسائل الإعلام والإعلاميين، لم تقتصر على عملية التوعية ونشر الثقافة والفكر فقط، بل كان لها دور بارز فى مواجهة الفكر والتطرف أثناء حكم جماعة الإخوان المسلمين، ومحاولتها لنشر الفكر المتطرف والهدام واللعب بعقول الشباب وأفكارهم . وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يمارس الإعلاميين مهنتهم بمصداقية وحرية، بما يسهم في توعية المواطنين بقضايا الوطن وتحدياته وكيفية التعامل معها، وأن يكون داعما لكل ما تقوم به الدولة من بناء وتنمية، وتوصيله للمواطنين بالصورة الامثل، حتي تساهم فى تصحيح ما لديه من معلومات مغلوطة أو مشككة.

"الأعلى للإعلام" يهنئ الإعلاميين بعيدهم: كنتم دائمًا سندا وظهيرا للدولة في أشد التحديات

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الإعلاميين بمناسبة عيدهم الـ ٨٨ والذي جاء مع انطلاق الإذاعة المصرية في تمام الساعة السادسة من مساء يوم ٣١ مايو ١٩٣٤، حيث انطلق صوت المذيع أحمد سالم "هنا القاهرة الإذاعة اللاسلكية الرسمية للحكومة المصرية" وبدأت الإذاعة افتتاحها بآيات من الذكر الحكيم بصوت الشيخ محمد رفعت تلاها إنطلاق صوت أم كلثوم.

وقال المجلس، إن الإعلام المصري لعب ومازال دورا وطنيًا مهنيًا فى تشكيل الوعى لدى أبناء الشعب المصري؛ ومواجهة الشائعات والأكاذيب التي تستهدف الدولة المصرية، مشيرا الى أن الإعلام المصرى كان دائما سندا وظهيرا للدولة في أشد التحديات.

وأوضح المجلس أن الإذاعة المصرية منذ نشأتها لعبت دورا كبيرا في المحيط العربي والعالمي وكانت مواكبة لجميع الأحداث التي شهدها العالم بصفة عامة ومصر على وجه الخصوص.

وأضاف، أن الإعلام المصري الوطني، استطاع أن يواجه الجماعات الإرهابية حتى القضاء عليها، بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن الإعلام له دور كبير وخاصة على مستوى نشر ثقافة التفاؤل بين الناس، في ضوء ما يتم من جهود تنموية بمختلف محافظات الجمهورية من أجل الحياة الكريمة، وكذلك شرح ما يحدث من إنجازات حقيقة على أرض مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.