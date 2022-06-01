انت الان تتابع تفاصيل خبر محلية النواب تناقش طلبا النائبين على العساس و محمود مشعل بشأن عدم عقد محافظ دمياط لقاء دوري مع النواب لبحث طلبات المواطنين حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /701245/محلية-النواب-تناقش-طلبا-النائبين-على-العساس-و-محمود-مشعل-بشأن-عدم-عقد-محافظ-دمياط-لقاء-دوري-مع-النواب-لبحث-طلبات-المواطنين

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعا اليوم، لمناقشة طلبا الإحاطة المقدمان من النائبين على العساس، محمود نجيب مشعل، بشأن عدم قيام الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بعقد لقاء دوري مع النواب لبحث طلبات المواطنين، فضلاً عن الإصرار على عمل كشوف جماعية للردود على طلبات المواطنين بدون توقيع إلا في نهاية الكشف.

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طلبات إحاطة علي طاولة محلية البرلمان

كما تناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن ضرورة تعديل مشروع المخطط التفصيلي وقيود الارتفاع بقرية ميت الخولى مركز الزرقا – محافظة دمياط لتصبح 23 مترًا بدلاً من 12مترًا، وذلك أسوة بباقي قرى المركز، خاصة وأن هذه القرية بها أنشطة تجارية وصناعية كبيرة، فضلاً عن عدم وجود أي منشآت أو قوات عسكرية أو مطارات بمركز الزرقا.

- طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيفلين متى، بشأن الموافقة على استخراج تراخيص البناء والتعلية بقرية تفتيش السرو التابعة لمركز ومدينة فارسكور – محافظة دمياط – إلى أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في القرارات الصادرة بشأن تبعية الأرض، خاصة أن جميع الخدمات المقدمة للمواطنين بهذه القرية تقدم عن طريق محافظة دمياط.

- طلبا الإحاطة المقدمان من السيدين النائبين: محمود نجيب مشعل، على العساس، بشأن استمرار تعنت محافظة دمياط في وقف استخراج تراخيص البناء في قرية تفتيش السرو – مركز فارسكور – محافظة دمياط، مما يهدد كيان ونشاط الوحدة المحلية، وذلك نتيجة الخلاف الحدودي بين محافظتي دمياط والدقهلية، وعدم تطبيق القرار الجمهوري رقم 116 لسنة 1982 باعتبار مصرف السرو العمومي الحد الفاصل بين المحافظتين.

- طلبا الإحاطة المقدمان من النائب على العساس، بشأن:

الأول: سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو استكمال تطبيق القرار الجمهوري رقم 116 لسنة 1982 باعتبار مصرف السرو العمومي الحد الفاصل بين محافظتي دمياط والدقهلية والنزول على الطبيعة لتحديد الحد الفاصل بينهما والوقوف على بداية ونهاية المصرف، حيث تم تنفيذه في مناطق دون الأخرى مما أدى إلى حدوث تشابك بين المحافظتين، فضلاً عن حصول المواطنين بعزبتي محمد شعبان وأحمد المليجى التابعتين للوحدة المحلية منشأة الجمل مركز منية النصر محافظة الدقهلية على كافة خدماتهم من محافظة دمياط.

الثاني: قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا – محافظة دمياط- بإخلاء العمارة السكنية رقم 2 بمدينة السرو بناء على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 18 لسنة 2021، وعدم توفير البديل للأسر القاطنة بها وتركهم بلا مأوى، وعددهم عشر أسر معظمهم من المرضى وكبار السن، مع العلم أنه تم تسليم تلك العمارة إليهم منذ عشرات السنين وقاموا بسداد كامل ثمن وحداتهم السكنية.

- طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة هناء فاروق، بشأن انهيار عقار مكون من خمسة طوابق بميدان سرور – محافظة دمياط، ووفاة ثلاثة مواطنين جراء هذا الانهيار، مع العلم أن هذا العقار صادر له رخصة ترميم برقم 21/2021، القرار الهندسي 111/2021، ولم يصدر له رخصة تنكيس.