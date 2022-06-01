انت الان تتابع تفاصيل خبر اليوم.. عمر كمال يطرح أغنيته الجديدة "انتي قطتي" مع حمادة مجدي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /701241/اليوم-عمر-كمال-يطرح-أغنيته-الجديدة-انتي-قطتي-مع-حمادة-مجدي

يستعد المطرب الشعبي عمر كمال، لطرح أغنيته الجديدة اليوم الأربعاء والتي تحمل اسم “انتي قطتي” عبر القناة الرسمية الخاصة به بموقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”.

دوت الخليج يكشف موعد طرح أغنية عمر كمال الجديدة “انتي قطتي”

أغنية عمر كمال الجديدة

يستعد المطرب عمر كمال لطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة “انتي قطتي” والتي يتعاون فيها مع المطرب حمادة مجدي وذلك اليوم الأربعاء، وكان قد شوق عمر كمال متابعيه وجمهوره للأغنية بموقع التواصل الاجتماعي.

وشارك عمر كمال متابعيه وجمهوره بنشره مجموعة صور جديدة، كما نشر مقطع فيديو من الأغنية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر فيه وهو يرقص من أعلى يخت داخل البحر.

وعلق الفنان عمر كمال على الفيديو قائلا: "أنتي قطتي، قريبا"، ويشار أن آخر دويتو للفنان عمر كمال كان مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش ويحمل اسم “جود مورنينج بيبي” وكان قد طرحه عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهيرة يوتيوب.

أغاني عمر كمال

وكانت أغنية عمر كمال وحسن شاكوش احتفالا بعيد الفطر، “جود مورنينج بيبي” من كلمات محمد غباشي، وألحان وتوزيع إسلام ساسو، وتقول كلمات الأغنية: "جود مورننيج بيبي، ياللي إنت نصيبي أوعي تسيبي لحظة واحدة إيديا، إنتِ البداية وإنتِ النهاية، نجمة في سمايا بتنور".

ويشار أن المطرب عمر كمال بدأ تسجيل أحدث أغانيه، والتي يقدمها بمشاركة المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، في ثاني تعاون بينهما، بعد أغنيتهما الشهيرة "ضيعنا" والتي حققت نجاحا كبيرًا بعد طرحها.

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