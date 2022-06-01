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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /701237/بعد-رانيا-يوسف-نرمين-الفقي-تحصل-على-الإقامة-الذهبية-بالإمارات

دوت الخليج يرصد حصول نرمين الفقي على الإقامة الذهبية بالإمارات

نرمين الفقي الإقامة الذهبية الإمارات

حرصت الفنانة نرمين الفقي أن توجه الشكر لقادة دولة الإمارات وذلك عقب حصولها على الإقامة الذهبية حيث شاركت متابعيها وجمهورها بنشرها صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت نرمين الفقي على الصورة قائلة: “شكرا الإمارات، حكومة إمارات شكرا”، وتفاعل معها الجمهور والمتابعين يهنئوها من خلال خاصية التعليقات التي جاءت تشيد بها وبجمالها وأعمالها المميزة بجانب مطالبتها بأعمال جديدة.

يشار أن الفنانة رانيا يوسف كانت قد أعلنت قبل أيام أيضًا حصولها على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات قبل أسبوع، ونشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مجموعة من الصور لها خلال وجودها في دبي.

رانيا يوسف الإقامة الذهبية الإمارات

وعلقت الفنانة رانيا يوسف على الصور التي نشرتها قائلة: “شكرًا دولة الإمارات العربية على منحي الإقامة الذهبية فئة المبدعين وخالص الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وشكرًا لسعادة الفريق محمد أحمد المري المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي”.

جدير بالذكر أن هناك عدد كبير من الفنانين كانوا قد أعلنوا حصولهم على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات ومنهم عبير صبري، شيماء سيف، حسني شتا، نسرين طافش، ليلى زاهر، هنا الزاهد، حمادة هلال، ياسمين عبد العزيز، وغيرهم من النجوم.

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ومن ناحية آخرى، كان آخر ظهور للفنانة نيرمين الفقي من خلال المارثون الرمضاني 2022، حيث ظهرت كضيفة شرف في مسلسل الكبير أوي الجزء السادس، وظهرت بشخصيتها الحقيقية كفنانة، وضم العمل في بطولته كلا من أحمد مكي، الفنانة رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل وغيرهم.

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