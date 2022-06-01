القائم بأعمال وزير الصحة والسكان يصدر قرارًا بإغلاق كيانات وهمية تمنح شهادات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 10:25 صباحاً - استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، تقريرًا مقدمًا من أ/السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود نتائج التنسيق والتعاون بين لجنتي الضبطية القضائية بوزارتي التعليم العالي والصحة في مُداهمة عدد من الكيانات الوهمية بمحافظة الجيزة، والذي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الوزير بتشكيل لجنة مُشتركة من وزارتي التعليم العالي والصحة لمُداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمُزاولة العملية التعليمية في المجال الطبي، دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأشار التقرير إلى أنه تم مداهمة عدد من الكيانات الوهمية بمحافظة الجيزة، شملت:

• المُنشأة المُسماة "أكاديمكس للتدريب والتنمية" الكائن مقرها 19 شارع الأعناب، الدور الأول،الدقي، محافظة الجيزة، والتي تدّعي تدريب الطلاب، ومنحهم شهادات مُعتمدة دولية في مجال إعداد الصيدلي للعمل كخبير تغذية علاجية، ودراسة البورد الأمريكي، والتطبيق السريرى على الحالات المعقدة، ومنح لقب خبير تغذية علاجية مُعتمد من المستشفيات العالمية.

• المُنشأة المُسماة "مركز MDA للتدريب والاستشارات" الكائن مقرها 158 شارع السودان، المهندسين، الدور السادس،محافظة الجيزة)، والتي تدّعي منح عدد من الدبلومات في المجال الطبي، بالتعاون مع جهات حكومية ودولية، في تخصصات (التغذية العلاجية، إدارة المُستشفيات، مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية).

• المُنشأة المُسماة "EIF Training & consulting"، الكائن مقرها 65 شارع مصدق، الدور العاشر، الدقي، محافظة الجيزة)، والتي تدّعي منح دبلومات في مجالات: (الطب التجميلي، التركيبات الصيدلانية، برنامج الطب البديل، التغذية العلاجية، العناية البشرة والشعر).

وأصدر الوزير قرارًا بغلق هذه الكيانات الوهمية، كما قام بمُخاطبة السيد اللواء محافظ الجيزة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، فضلاً عن مخاطبته السيد وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لإنهاء التصريحات الممنوحة لتلك المنشآت.

وأشاد عبدالغفار بجهود لجنتي الضبطية القضائية بوزارتي التعليم العالي والصحة في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودهما خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تُكثف من ملاحقتها للكيانات الوهمية، خاصةً في المجال الطبي خلال الفترة القادمة بكافة محافظات الجمهورية، والتي تدّعي كذبًا منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية، خاصة خلال فترة التنسيق للجامعات والمعاهد، والتي ينشط فيها ظهور الدعاية والتسويق لهذه الكيانات؛ بغرض استغلال الطلاب وأولياء الأمور بشكل غير قانوني.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه قد صدر قرار وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي للسيد الوزير؛ لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية، وقد نجحت هذه اللجنة خلال الأسابيع القليلة الماضية في رصد العديد من الكيانات الوهمية، وتمكين لجنة الضبطية القضائية من تكثيف حملاتها، والنجاح في توجيه ضربات متتالية لهذه الكيانات غير الشرعية.

وأكد المُتحدث الرسمي أن التنسيق الجيد بين وزارتي التعليم العالي والعدل، أسفر عن زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي والصحة؛ ونجاح جهود مُلاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مستمر، كما يتم نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل التالية للوزارة:

● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

http://mohesr.gov.eg

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (فيسبوك)

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (الانستجرام)

https://www.instagram.com/mohesregypt/

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع(تويتر)

https://twitter.com/Mohesregypt

● قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي

https://www.facebook.com/100044185308658/posts/375816030567904/?app=fbl