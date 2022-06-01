القومى للمرأة يطلق قوافل طبية بالتعاون مع مؤسسة ”راعى مصر” بمحافظة البحيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 10:25 صباحاً - في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، أطلق المجلس القومى للمرأة اليوم [ الاثنين ٣٠ مايو ٢٠٢٢ ] و بالتعاون مع مؤسسة "راعى مصر " قوافل طبية بعدد من القري بمحافظة [ البحيره ] برئاسه المهندسه / زكيه رشاد مقررف فرع المجلس ، استهدفت عدد[ ٣٥٠ ] بقريه الجردات مركز ابو حمص وذلك بالكشف على السيدات والرجال والأطفال بالمحافظة، وذلك على هامش أمسيات الأسرة المصرية التى ينفذها المجلس بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ، بالمحافظات التي تشملها محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

يذكر أن القوافل الطبية تستهدف الكشف في جميع التخصصات مع توفير الأدوية مجانا للتخصصات الأربعة ( الرمد و النساء والاطفال و العظام )، بالإضافة إلى توفير نظارات طبية مدعمة للسيدات المستفيدات .