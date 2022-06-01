توقيع عقد تأجير العبارة الرياض التابعة لشركة القاهرة للعبارات والنقل البحري لشركة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 10:25 صباحاً - الوزير : التوقيع يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستعادة قوة الأسطول التجاري المصري والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والعربي والمحلي في كافة القطاعات ومنها قطاع النقل البحري

2. التوقيع هو احد خطوات بداية عودة الاسطول التجاري المصري إلى سابق عهده تمهيدا إلى عودته الى الريادة في المنطقة

شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بمقر وزارة النقل بالعاصمه الادارية الجديدة توقيع عقد تأجير العبارة الرياض التابعة لشركة القاهرة للعبارات والنقل البحري إحدى شركات وزارة النقل لشركة MACNA بالمملكة العربية السعودية وذلك للعمل في الابحار الساحلي بين جيزان وفرسان السعوديتين وذلك في اطار تدعيم التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري وتعزيز الشراكة الاقتصادية استثماريا وتجاربا بين البلدين الشقيقين وحيث قام بتوقيع العقد كل من من اللواء بحري محمد طلعت رئيس شركة القاهرة للعبارات والسيد مايكل ماكورت المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة MACNA السعودية

صرح وزير النقل خلال فعاليات التوقيع ان هذا العقد هو الأول الذي يتم توقيعها في مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة وأن هذا يتواكب مع ان وزارة النقل وهيئاتها وشركاتها تتبع أسلوب جديد في الإدارة وخاصة مع الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تتضمن ملامحها ليس فقط الانشاءات والبنية التحتية والطرق الجديدة والمشروعات العملاقة والتي تعتبر ركن أساسي بها واحدي مظاهرها الهامه ولكنها تشمل أيضا الفكر الجديد الذي يتجسد اهم مبادئه في تحقيق المصلحة العليا بأفكار متطورة وجديدة تواكب احدث النظم العالمية

مضيفا ان هذا التوقيع هو احد خطوات بداية عودة الاسطول التجاري المصري إلى سابق عهده تمهيدا إلى عودته الى الريادة في المنطقة لافتا الى هذا التوقيع يأتي ايضا في اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والعربي والمحلي في كافة القطاعات ومنها قطاع النقل البحري

وأضاف الوزير ان القيادة السياسية وجهت بالارتقاء بالأسطول التجاري المصري وتعظيم الاستفادة من منظومة النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي و ان الفكر الجديد يأتي من الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات المتاحة افضل استغلال بالتزامن مع بناء اسطول تجاري مصري من خلال تملك وشراء سفن وعبارات تجارية جديدة لصالح شركات القاهرة للعبارات والوطنية للملاحة والجسر العربي للملاحة البحرية

وانه من خلال هذا الفكر الجديد تقوم شركة القاهرة للعبارات بتأجير العبارة الرياض للمحافظة على الكفاءة الفنية لها والحصول على دخل للشركة يساهم في تنفيذ خطتها لتطوير وشراء وحدات جديدة كما يساهم في

الاقتصاد القومي مشيرا الى ان هذا الاتفاق هو بداية لاتفاقيات وخطوات اخري لتدعيم الاسطول التجاري المصري

كما طالب الوزير رئيس وقيادات شركة القاهرة للعبارات بالتنفيذ العاجل لخطة تطوير الشركة واسطولها والدفع بالقيادات الشابة لخلق جيل جديد من الفنيين المتخصصين بما يتواكب مع ما يتم تنفيذة من تطوير في هذا القطاع الهام .

ومن جانية أشاد مايكل ماكورت المدير التنفيذي لشركة Macna السعودية بالتعاون مع وزارة النقل المصري في مجال النقل البحري وبما شاهده من مشروعات عملاقة جاري تنفيذها في مصر وفي كل المجالات ومنها مشروع العاصمة الإدارية واصفا كل المشروعات بانها مبهره

جدير بالذكر ان شركة القاهرة العبارات المملوكة لوزارة النقل تمتلك عبارتان وهما الرياض والقاهرة وحيث يتم تشغيل الثانية على الخط الملاحي الغردقة /ضبا وأن العبارة الرياض يمكنها نقل 1168 راكب و150 سيارة و15 أتوبيس