البيئة: مشروع SCALA بداية لإيجاد تحليل دقيق لتأثير التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان، اليوم، قالت الوزيرة: يأتى المشروع فى وقت حرج للعالم فى ظل تأثير تغير المناخ على مجالات الحياة المختلفة، ومنها قطاع الزراعة، والذى أشار تقرير الهيئة الحاكمة المعنية بتغير المناخ IPCC إلى ارتفاع حجم فقدان الإنتاجية الزراعية فى القارة الإفريقية، واستمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض سيؤدى إلى كارثة فى مجال توفير الغذاء، والتحدى ليس فقط فى تأثر الإنتاجية الزراعية ولكن أيضا استخدامات الأراضى؛ لذا وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ سنوات بسرعة إزالة التعديات على الأراضى، وهذا المشروع بداية لإيجاد تحليل دقيق لتأثير التغيرات المناخية على استخدامات الأراضى.

جاء ذلك فى كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد خلال مشاركتها فى ورشة عمل "التغيرات المناخية فى مجال استخدام الأراضى والزراعة من خلال خطط العمل الوطنية"، حيث تم إطلاق هذا المشروع بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومنظمة الفاو ومنظمة اليونسكو، وبالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

وحضر الورشة كل من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية واليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمى للشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ولفيف من الخبراء فى هذا المجال.

وأشارت وزيرة البيئة إلى التعاون الوثيق بين وزارتى البيئة والزراعة فى عدد من المجالات المختلفة وخصوصا دعم الزراعة المستدامة من أجل مواجهة التغيرات المناخية، حيث يساهم هذا المشروع فى تعزيز القدرة على تحديد وتقييم إجراءات الزراعة واستخدام الأراضى المبتكرة والمراعية للمناخ فى المساهمات المحددة وطنيا، بالإضافة إلى زيادة العمل المناخى فى الزراعة واستخدام الأراضى من خلال حشد أقوى لمشاركة القطاع الخاص.

وأوضحت الوزيرة إلى أن مصر فى مسارها لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27، وفى ظل ما يشهده عام 2022 من تحولات جذرية فى الاقتصاد العالمى وارتفاع أسعار الغذاء عالميا، والتحدى الذى يفرضه تغير المناخ على ضمان توفير الغذاء الآمن السليم المستدام للبشر، تتولى مهمتها فى حشد جهود للجميع من حكومات ومجتمع مدنى وشركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم قضية توفير الغذاء، لذا تضع مصر الأمن الغذائى والزراعة على أولويات أجندة مؤتمر المناخ القادم COP27، والبناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26 فى هذا الشأن، وأيضا من خلال الأيام الخاصة بالمؤتمر ومنها يوم التكيف والمبادرات الخاصة بالزراعة، ونظام الإنذار المبكر الذى تبناه سكرتير عام الأمم المتحدة، لتبدأ العملية بالتنبؤ وتخطيط استخدامات الأراضى وتحديد أنواع المحاصيل القادرة على المواجهة، لافتة إلى أن المرأة المصرية وتأثرها بتغير المناخ أحد الموضوعات الملحة باعتبارها مسئولة عن توفير الغذاء للأسرة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر وقيادتها السياسية من قبل استضافة مؤتمر المناخ القادم COP27، وضعت ملف البيئة والمناخ ضمن أولويات الأجندة الوطنية، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعادة هيكلة وتطوير قطاع البيئة، وتعديل الهيكل المؤسسى للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وقرر المجلس بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 كخطة طويلة المدى بمشاركة الوزارات والمجتمع المدنى والخبراء، وإطلاقها فى إطار تحديث مصر لمساهماتها الوطنية المحددة.

ولفتت وزيرة البيئة إلى سبل الاستفادة المثلى من المشروع من خلال 3 محاور، هى تحديد القضية والشركاء ودور كل منهم، تحديد كيفية تسريع وتيرة جهود الدولة فى تنفيذ المشروعات القومية والبناء عليها مثل مشروع الصرف الصحى ببحر البقر وزيادة الرقعة الزراعية وتوفير آليات دعم الفلاح، بالإضافة إلى بحث علاقة آثار تغير المناخ بالزراعة والمياه وكيفية إشراك القطاع الخاص والبنوك بحزم مشروعات مربحة، حيث أعد العاملين بوزارتى البيئة والزراعة عددًا من المشروعات الأولية، وتحديد أولويات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 فى قطاع الزراعة، ودور المنظمات الدولية، وكيفية حشد مصادر التمويل، وسبل إشراك القطاع الخاص فى مجال التنمية الزراعية وزيادة القدرة على التكيف مع الوتيرة المتسارعة لآثار تغير المناخ.

وتوجهت الوزيرة بالشكر لكل العاملين على المشروع المقرر إنجازه، والجانب الألمانى لتوفير التمويل اللازم من خلال منظمة الفاو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، مشيرة إلى أنه يتم العمل بالتوازى على إعداد الخطة الوطنية للتكيف لثلاث سنوات، والتى أصبحت ملحة فى ظل عالم متغير بسبب تغير المناخ، مما يتطلب تحديث مستمر وإعادة مراجعة لمواكبة التغيرات المتلاحقة وتطور التكنولوجيا.

من جانبه، أوضح الدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمى للشرق الأدنى وشمال إفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أن مشروع SCALA يأتى ليكون نقطة الانطلاق لرفع مستوى الطموح بشأن المناخ فى قطاعات الزراعة واستخدامات الأراضى، مستندا إلى المساهمات الطوعية التى حددتها مصر وخطط التكيف الوطنية فى هذا السياق من خلال تقديم الأدلة العلمية التى تعضد توجيه الموارد إلى أنشطة التكيف فى الزراعة، وتحفيز القطاع الخاص للاندماج فى العمل المناخى بما يضمن تكامل الشركاء من أجل تحقيق الأهداف، ويبقى دعم إدماج هذه الأنشطة فى قطاعات التخطيط والموازنة هو الأهم لترجمة السياسات إلى عمل تدعمه كل الشركاء.

وأضاف الواعر أن هذا المشروع ياتى مكملا لحزمة من المشروعات الجارية التى تسعى إلى إحداث تحول فى أنظمة الزراعة، وتنفذ الفاو العديد من المشروعات منها مشروعات الإدارة المستدامة للنظم الإيكولوجية الزراعية بمحافظة الوادى الجديد، والزراعة المستدامة والأمن الحيوى والإنتاجية، وتعزيز إنتاج وإنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية فى الأراضى الجديدة من خلال اعتماد ممارسات وتقنيات زراعية مبتكرة قادرة على الصمود مع تغير المناخ، بالإضافة إلى حزمة من مشروعات إدارة المياه، والرى، والطاقة الشمسية، التى تندرج تحت أجندة مصر 2030 وغيرها من المشروعات التى تهدف إلى إحداث التكامل مع الأولويات الوطنية لتمكين قطاع الزراعة من التكيف مع كارثة تغير المناخ، مؤكدا على استمرار منظمة الأغذية والزراعة فى دعم التحضيرات لمؤتمر تغير المناخ الذى تستضيف مصر، ووضع كافة الإمكانات والخبرات لتتويج جهود مصر فى التحضير لهذا الحدث بالنجاح.