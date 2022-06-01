متحف رشيد الوطنى يحتفل برحلة العائلة المقدسة بكنيسة مار مرقس

جدة - نرمين السيد - وتشمل فعاليات الاحتفال إقامة معرض لمستنسخات أيقونات كنائس رشيد من تنفيذ شباب الفنانين من مدينة رشيد، وتنظيم ورشة فنية تعليمية للأطفال والشباب بعنوان "محطات من رحلة العائلة المقدسة"، وعمل برشورات تتضمن بعض الصور والمعلومات عن مسار العائلة المقدسة فى مصر، وإقامة ورشة رسم بعنوان مسار العائلة المقدسة على العملات التذكارية المصرية، وتنظيم ندوة بعنوان "من بيت لحم إلى أرض الكنانة" ومعرض خاص بمنتجات أصحاب الهمم "منتجات يدوية وحرف تراثية المرتبطة برحلة العائلة المقدسة".

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وتقام ‏الفعاليات بمشاركة مؤسسة الرجاء القبطية بكنيسة مار مرقس برشيد ومدرسة رشيد للغات والاتحاد النوعى لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بالإسكندرية والمؤسسات الرسمية بمدينة رشيد مع دعوة عامة للجمهور للمشاركة فى تلك الفعاليات بالحديقة المتحفية.

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