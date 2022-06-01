محافظ كفر الشيخ يطمئن على 5 مصابين انهار منزلهم بإحدى القرى

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الرسمى للمحافظة، أن جمال نور الدين اطمأن على حالات المصابين، ووجه بتقديم كل الرعاية الطبية لهم، وتم خروج جميع الحالات وجار متابعة حالة الطفل، داعيا الله عز وجل ان يهبهم الشفاء العاجل.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، بصرف اعانات عاجلة للحالات على وجه السرعة، مضيفا انه تم تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالديوان العام للوقوف على سبب انهيار المبنى.

وكانت غرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات مديرية الصحة بكفر الشيخ، تلقتا إشارة بانهيار منزل سكنى مكون من 3أدوار بقريه طاهر، أدى إلى وفاة حنان محمد إبراهيم 40 سنة طاهر، وإصابة تيسير ابراهيم عباده طاهر 40 سنة باشتباه كسر بالزراع الأيسر، وهدير عرفه محمد 4 سنوات بكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد عرفة محمد 6 شهور طاهر باشتباه نزيف بالمخ، وخيرية ابراهيم عباده طاهر 40 سنة باشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد إبراهيم عبد الشفيع 58 سنة باشتباه نزيف بالمخ، والحالات باستقبال المستشفى تحت العلاج والملاحظه.