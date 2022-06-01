محيى الدين: توسيع نطاق مشاركة قطاع الأعمال لمواجهة التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - وقال محيى الدين، فى كلمته خلال اجتماع مؤسسى التحالف، إن الميثاق العالمى للأمم المتحدة أشرك خلال العقدين الماضيين أكثر من 16 ألف شركة فى نحو 160 دولة فى تنفيذ إجراءات تساهم فى تطويق ظاهرة التغير المناخى، منها ألف شركة فى 45 دولة إفريقية.

وأوضح محيى الدين أن مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27 يسلط الضوء ليس فقط على قضية التغير المناخى، ولكن على قارة إفريقيا كذلك، مثنيا على إنشاء المركز الإقليمى الإفريقى التابع للميثاق العالمى للأمم المتحدة فى أبوجا فى وقت سابق خلال الشهر الجارى، فى خطوة من شأنها دعم استراتيجية الميثاق العالمى فى القارة السمراء.

وشدد محى الدين على أهمية توسيع نطاق مشاركة قطاع الأعمال والشركات فى مواجهة تحديات التغير المناخى، مشيرا إلى الدور المميز للشركات الإفريقية فى هذا السياق.

وأفاد بأنه على الرغم من أن القارة الإفريقية تاريخيا لها حصة ضئيلة من انبعاث غازات الاحتباس الحرارى، إلا أنها تتأثر بتغيرات المناخ بشكل ملحوظ.

وأكد محيى الدين أن النمو الاقتصادى مرتبط بضرورة العمل على تخفيض نسبة الكربون والحد من أضراره، موضحا أن التنمية المستدامة تعد الحل الوحيد طويل المدى لخلق استراتيجيات عمل منخفضة الكربون فى مجالات العمل الرئيسية، مثل الزراعة والبنية التحتية والاتصالات والتى تمر بمرحلة نمو قوى.

وأوضح أن جهود مواجهة تحديات التغير المناخى يجب أن تأتى فى إطار التوجه إلى التنمية المستدامة الشاملة.

وقال محيى الدين إن عدم اتخاذ الشركات وقطاع الأعمال خطوات نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر منزوع الكربون من شأنه فقدان هذه الشركات لحصصها فى السوق، موضحا أن القدرة التنافسية للأعمال والشركات تتعلق بشكل أساسى بتصدر ركب هذا التحول وليس التقاعس والتكيف.

وأكد محيى الدين أن إفريقيا يجب أن تتحرك إلى الأمام لتحقيق هذا التحول إلى الاقتصاد منزوع الكربون من أجل الإبقاء على وجود ونشاط المستثمرين والمنتفعين وغيرهم من الأطراف الفاعلة اقتصاديا فى القارة.

وأفاد بأن هذا التغير فى طبيعة الأعمال بدأ يظهر ويملى نفسه بوضوح، كما أن التنبؤ بالأنماط الجديدة لقوى السوق أصبح ممكنا إلى حد كبير، مشيرا إلى أنه مع وجود ممثلين لمجالات متعددة فى هذا الاجتماع فإن بعض المسارات للتحول إلى أعمال أنظف وأكثر مرونة قد تبدو أمامهم أوضح من غيرها، غير أنه من المؤكد أن مسارات الأعمال التى تستهدف الوصول إلى صافى الانبعاثات الصفرى ممكنة وواضحة أمام الجميع، كما أن التقدم فى هذه المسارات بدأ يظهر فعليا.

وأضاف أن الحقيقة التى فرضها هذا التحول على العالم هى أن البدايات الخجولة فى السير نحو هذا التغيير ستتحول وبسرعة إلى فجوات تنافسية كبيرة، موضحا أن مضاعفة نسب تبنى التكنولوجيا الحديثة التى تساعد فى هذا التحول هو الأمر الأكثر أهمية الآن.

وأكد محيى الدين أن اعتقاد أى منظمة أو قطاع أعمال بإمكانهم فرض وتيرة معينة لهذا التحول سيؤدى إلى تخلفهم عن ركبه، مشيرا إلى وجود قائمة طويلة من المنظمات والقطاعات المتباطئة التى لم تتفهم هذا الأمر بسرعة، مثل قطاعات الطاقة وصناعة السيارات.

وأوضح أن هذا التحول سيكون مدفوعا بتمويل القطاع الخاص وسياسات التمكين وإتاحة قدر غير مسبوق من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلى زيادة رأس المال الخاص بالتزامات ومشروعات القطاع الخاص التى تستهدف الوصول إلى صافى الانبعاثات الصفرى من 5 تريليونات دولار إلى 130 تريليون دولار خلال العامين الماضيين.

وأكد أن التحول لاستخدام الطاقة الكهربائية ونزع الكربون عن الصناعات الثقيلة خلال العقد المقبل يتطلب استثمارات إضافية تتخطى 2.2 تريليون دولار (الاقتصادات الحية)، معربا عن اعتقاده بأن 40% على الأقل من رأس المال هذا سيأتى من الشركات بشكل مباشر.

وقال محيى الدين إن سياسات التمكين التى يتم رسمها بشكل مشترك بين الحكومات وقطاعات الأعمال المختلفة ستساعد فى زيادة تدفق رؤوس الأموال ومن ثم زيادة مكاسب الشركات والأعمال السباقة إلى تحقيق هذا التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وهو ما يعنى أن الإجراءات التى ستتخذها الشركات والأعمال فى إفريقيا لتحجيم أزمة المناخ سيعود بالنفع عليها عن طريق تلبية احتياجات المنتفعين منها، فضلا عن تحقيق نمو بأسلوب مرن قائم على العمل على تخفيض الانبعاثات الكربونية.

وتابع "لهذا السبب أشجعكم على وضع استراتيجيات من شأنها تحقيق أهداف صافى الانبعاثات الصفرى، وأن تكونوا أكثر مرونة، وأن تضخوا استثماراتكم فى التكنولوجيات النظيفة لغد أفضل".

وعن الفرص التى سيتيحها مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27، قال محيى الدين لرواد الأعمال الأفارقة "أود أن أذكركم بأن اجتماعات المؤتمر هى نافذة تستمر أسبوعين، وأجندتها غنية بالفعاليات، لكن الأهم من ذلك هو العمل على مدار العام من أجل تحويل أنظمة أعمالكم إلى أنظمة صديقة للبيئة".

وأكد أن العالم يتحول الآن من مرحلة التعهدات إلى مرحلة الفعل المؤثر، وخاطب رواد الأعمال قائلا: "بدلا من أن تأتوا بتعهدات جديدة إلى مصر فى نوفمبر المقبل، أدعوكم إلى الاستثمار من الآن فى الحلول عبر أعمالكم وشركاتكم القيمة، دعونا نثبت أن التنفيذ الفعلى لهذا التحول المنشود بدأ على الأرض هنا فى إفريقيا".

وأضاف "نتفق على أن أعمالكم تبحث عن ميزات تنافسية عن طريق تخفيض تكاليف التكنولوجيات الحديثة، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية"، لافتا إلى أن مؤتمر التغير المناخى فى شرم الشيخ سيتيح أمام الشركات الإفريقية العمل بشكل شامل مع الحكومات ورواد الأعمال المتخصصين فى مجال العمل الواحد من أجل وضع سياسات تمكين قابلة للتنفيذ تتعلق بكل قطاع على حدة.

وشدد على أنه سيعمل على تسهيل مشاركة الشركات ورواد الأعمال الذين يسعون جديا لإحداث الفارق فى واقع المناخ فى مؤتمر شرم الشيخ.

وأضاف "لا يجب التحجج بالأزمات الراهنة مثل أزمة كورونا والحرب فى أوكرانيا لتبرير التقاعس عن تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة ومنها مشروعات المناخ"، موضحا أن العالم كان بعيدا عن مسارات التنمية المستدامة وتحجيم التغير المناخى حتى قبل وقوع هذه الأزمات.

ونوه محيى الدين عن أهمية توطين مشروعات التنمية المستدامة ومشروعات المناخ، والوصول بها إلى مختلف المدن والأقاليم، قائلا إن مصر ستشهد خلال الفترة المقبلة تجمعا لرواد الأعمال باختلاف أحجامها لوضع آليات جديدة أكثر فاعلية لتوطين هذه المشروعات فى مختلف مدن وقرى مصر.

واختتم محيى الدين كلمته بتوجيه التهنئة لرواد الأعمال المشاركين فى اجتماع المؤسسين لهذا التحالف المميز، الذين تعهدوا من خلاله على التنفيذ الفعلى للعمل المناخى كهدف استراتيجى، معربا عن تطلعه لإبراز ما حققه التحالف من تقدم فى هذا السياق خلال مؤتمر شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، والسعى من خلال المؤتمر للإسهام فى تحقيق للنمو المستمر للشركات ورواد الأعمال الأفارقة، وتعزيز سبل تعاونهم مع صناع القرار.