الرى تصدر بيانا بشأن حدائق القناطر الخيرية

جدة - نرمين السيد - واستعرض الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة فى حصر الأملاك والأصول والأراضى المملوكة للوزارة، مع اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، من خلال قيام الادارة المركزية للأملاك بعمل معاينات على الطبيعة وعقد اجتماعات مع مسؤولى الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها.

وصرح الدكتور عبد العاطى، بأنه وفى إطار رؤية "مصر 2030" وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمى فى أداء أجهزة ومؤسسات الدولة، فإنه جارى حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة، تمهيدا لإدخال بيانات الأصول الخاصة بالوزارة على هذه المنظومة، بهدف دراسة ووضع أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها.

وأوضح أنه تم حصر وتوقيع جميع الأراضى غير المستغلة والمبانى الإدارية بالوجهين البحرى والقبلى، والانتهاء من حصر وتوقيع محطات الميكانيكا والكهرباء والآبار الإنتاجية بالإدارات المركزية بمحافظات الدلتا.

وأضاف أنه تم خلال الفترة من عام 2016 وحتى تاريخه، وبناءاً على بحث لجان نقل الإشراف الإدارى لاستغلال الأملاك ذات الصلة بالرى والصرف، الموافقة على نقل الإشراف الإدارى لعدد (108) قطعة أرض بمساحة إجمالية حوالى 2 مليون متر مربع لإنشاء مشروعات نفع عام عليها لصالح الأهالى بالمحافظات.

بالإضافة لتدبير (100) قطعة أخرى من الأراضى بمساحة تجاوز 169 ألف متر مربع لمراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك بمحافظات (القاهرة - القليوبية - كفر الشيخ– الدقهلية – الشرقية – الغربية – الإسكندرية - دمياط - والبحيرة - المنوفية – الجيزة – بنى سويف - المنيا – أسيوط - سوهاج - الأقصر - قنا – أسوان)، لإقامة مشروعات خدمية مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية - مكاتب بريد – مواقف – محولات كهرباء – مشروعات غاز طبيعى - مدافن).

كما استعرض الدكتور عبد العاطى، أعمال التطوير التى تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى بحدائق القناطر الخيرية والتى يتم تنفيذها ذاتياً من خلال أجهزة الوزارة واعتماداً على مهندسى وعمال الوزارة باستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها.

الجدير بالذكر أن الوزارة انتهت مؤخرا من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة (13) فدانا.

كما انتهت الوزارة من تطوير حديقة المركز الثقافى بمساحة (9) أفدنة، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة (6) أفدنة، وحديقه البحيرة على مساحة (5) أفدنة، وحديقه الياسمين بمسطح (8) أفدنة، كما تم البدء فى تطوير وتوسعة حديقة التوفيقى الواقعة على الجسر الأيسر للرياح التوفيقى بين قنطرتى فم الرياح التوفيقى القديمة والجديدة على مساحة (3) أفدنة، كما أنه جارى دراسة تطوير منطقة مرجانة الواقعة على البر الأيمن لفرع رشيد بزمام (5) أفدنة بالتنسيق بين وزارتى الرى والزراعة ومحافظة القليوبية.