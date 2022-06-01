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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /701243/مرثا-محروس-فى-ذكرى-دخول-العائلة-المقدسة-لـ-مصر-يجسد-المفهوم-الحقيقي-للمواطنة

هنأت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الأمين العام للمواطنة بحزب حماة الوطن، الشعب المصري بحلول ذكري دخول العائلة المقدسة لأرض مصر، منوهة أن فترة دخول العائلة المقدسة مصر والمكوث بها يشكل جزءا هاما من التاريخ المصري العريق، وأن مصر دائما تكون الحصن والملاذ الأول للحصول علي الأمان.

دوت الخليج

النائبة مرثا محروس تعلق على ذكرى دخول العائلة المقدسة لمصر

كما وجهت "نائبة التنسيقية" مرثا محروس، رسالة لكل المصريين قائلة:” لقد احتمت العائلة المقدسة بأرض مصر وتباركت بقدوم أنبياء الله فهذا يجعلنا ندرك أن مصر بالفعل "بلد الامن والأمان" وأن هذا لم يكن مجرد شعار يردد.

وأكدت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، أن إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر باعتباره أول حج مسيحي في العالم أسسه البابا فرنسيس بمجيئه إلى مصر له أهمية بالغة في كافة الجوانب، إضافة إلى اعتباره أول مشروع وطني قومي سوف يكون له مردود سياحي كبير ومن ثم عائد اقتصادي يعزز وضع السياحة المصرية.

وقالت النائبة مرثا محروس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحفاظ علي التراث القبطي المصري، سوف يساعد علي دفع العجلة الإقتصادية، لافتة إلى أن هذا يجسد المفهوم الحقيقي للمواطنة بمعناها الشامل ، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية والدولة بملف المواطنة وتحقيق السلام المجتمعي، مؤكدة علي ضرورة ضخ معني المواطنة في نسيج وشريان المجتمع المصري.

تجدر الإشارة إلى ان قداسة البابا تواضروس الثاني، صلى مساء أمس، عشية عيد دخول السيد المسيح أرض مصر، وذلك بدير الشهيدة دميانة في براري بلقاس، حيث شارك في الصلوات بعض الآباء الأساقفة والكهنة والشمامسة وراهبات الدير، وأبناء الكنيسة.