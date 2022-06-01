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القاهرة في الأربعاء 1 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /701242/محلية-النواب-تناقش-اليوم-طلب-النائبة-رحاب-موسي-بشأن-تأخر-إصدار-الأحوزة-العمرانية-لقري-دمياط

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعا اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة رحاب موسي، بشأن تأخر إصدار الأحوزة العمرانية لقرى وعزب محافظة دمياط، مما أدى إلى عدم تمكن المواطنين من استخراج تراخيص بناء، مع العلم أن معظم الأراضي صالحة للبناء وبها المرافق، وخاصة مركز ومدينة دمياط.

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طلبات إحاطة علي مائدة محلية النواب

كما تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن:

الأول: عدم قيام وزارة التنمية المحلية ومحافظة دمياط بتوفير احتياجات مركز الزرقا من معدات وأدوات للنظافة منذ أكثر من عامين.

الثاني: عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح وترسية مستشفى فارسكور بمحافظة دمياط حتى الآن بالرغم من توفير 100 مليون جنيه (ما يعادل ربع القيمة التقديرية للمشروع) من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وإدارة التخطيط بوزارة الصحة.

الثالث: نقل عزبة محمد حسن إداريًا مركز الزرقا – محافظة دمياط.

الرابع: توسعة ورصف طريق الحدود بمدخل عزبة الباز.

الخامس: تطوير ورفع كفاءة وإنارة كوبري فارسكور العلوي – محافظة دمياط، وذلك نظراً لتهالكه وعدم قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ أي أعمال صيانة له منذ إنشائه عام 1996، ومساهمة أعمال التطوير المطلوبة في منع تكرار الحوادث عليه.

- طلبا الإحاطة المقدمان من النائبة الدكتورة هناء فاروق، بشأن:

الأول: تهالك كوبري المحطة بمدينة الزرقا محافظة دمياط – ومدى خطورة ذلك على المواطنين، مع العلم أن هذا الكوبري يعد المنفذ الوحيد للمدينة ويربطها بالمدن والقرى المحيطة بها.

الثاني: توفير المزيد من أتوبيسات النقل العام ووسائل المواصلات العامة بخطوط سير منتظمة لخدمة أبناء محافظة دمياط (الطلبة، الموظفين)، وخاصة الخطوط الآتية: الزرقا – دمياط الجديدة – والزرقا – المنصورة – دمياط القديمة – المنصورة الطريق الشرقي.

- طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن ضرورة تعديل مشروع المخطط التفصيلي وقيود الارتفاع بقرية ميت الخولى مركز الزرقا – محافظة دمياط لتصبح 23 مترًا بدلاً من 12مترًا، وذلك أسوة بباقي قرى المركز، خاصة وأن هذه القرية بها أنشطة تجارية وصناعية كبيرة، فضلاً عن عدم وجود أي منشآت أو قوات عسكرية أو مطارات بمركز الزرقا.

- طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيفلين متى، بشأن الموافقة على استخراج تراخيص البناء والتعلية بقرية تفتيش السرو التابعة لمركز ومدينة فارسكور – محافظة دمياط – إلى أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في القرارات الصادرة بشأن تبعية الأرض، خاصة أن جميع الخدمات المقدمة للمواطنين بهذه القرية تقدم عن طريق محافظة دمياط.